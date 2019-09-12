قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري
الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 13:16
كتب : FilGoal
قمة قاهرية سكندرية تجمع الأهلي والزمالك مع سموحة والاتحاد في أولى جولات الدوري المصري موسم 2019-2020.
الاتحاد السكندري يستضيف الزمالك، فيما يحل سموحة ضيفا على الأهلي.
ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام وادي دجلة.
فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبي في افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضي، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.
ويخوض الإسماعيلي المواجهة الأولى له أمام الجونة، ويستهل نادي مصر مباراته الأولى في تاريخه بالدوري المصري بلقاء الانتاج الحربي.
وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري كالآتي:
مباريات الأسبوع الأول في الدوري المصري 🇪🇬#في_الدوري pic.twitter.com/LIUeVC4kFT— FilGoal (@FilGoal) September 12, 2019
إنبي × بيراميدز
حرس الحدود × المصري
الإسماعيلي × الجونة
الاتحاد السكندري × الزمالك
مصر المقاصة × أسوان
نادي مصر × الانتاج الحربي
الأهلي × سموحة
المقاولون العرب × طلائع الجيش
طنطا × وادي دجلة
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