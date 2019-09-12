قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

قمة قاهرية سكندرية تجمع الأهلي والزمالك مع سموحة والاتحاد في أولى جولات الدوري المصري موسم 2019-2020.

الاتحاد السكندري يستضيف الزمالك، فيما يحل سموحة ضيفا على الأهلي.

ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام وادي دجلة.

فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبي في افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضي، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ويخوض الإسماعيلي المواجهة الأولى له أمام الجونة، ويستهل نادي مصر مباراته الأولى في تاريخه بالدوري المصري بلقاء الانتاج الحربي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري كالآتي:

إنبي × بيراميدز

حرس الحدود × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الاتحاد السكندري × الزمالك

مصر المقاصة × أسوان

نادي مصر × الانتاج الحربي

الأهلي × سموحة

المقاولون العرب × طلائع الجيش

طنطا × وادي دجلة

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