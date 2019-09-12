قرعة الدوري - قمة "قاهرية سكندرية" في أولى جولات الدوري المصري

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 13:16

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - سموحة

قمة قاهرية سكندرية تجمع الأهلي والزمالك مع سموحة والاتحاد في أولى جولات الدوري المصري موسم 2019-2020.

الاتحاد السكندري يستضيف الزمالك، فيما يحل سموحة ضيفا على الأهلي.

ويخوض طنطا العائد من جديد لأضواء الدوري أولى مواجهاته أمام وادي دجلة.

أخبار متعلقة

قرعة الدوري - تعرف على جولتي الدربي انتهت - قرعة الدوري المصري.. الكشف عن منافسي الأهلي والزمالك في الجولة الأولى وزير الرياضة يجتمع مع لجنة اتحاد الكرة لبحث استعدادات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الإسماعيلي يمدد تعاقد محمد صادق لمدة 5 مواسم

فيما تتكرر مواجهة بيراميدز مع إنبي في افتتاح المسابقة مثلما حدث الموسم الماضي، وانتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ويخوض الإسماعيلي المواجهة الأولى له أمام الجونة، ويستهل نادي مصر مباراته الأولى في تاريخه بالدوري المصري بلقاء الانتاج الحربي.

وجاءت مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري كالآتي:

إنبي × بيراميدز

حرس الحدود × المصري

الإسماعيلي × الجونة

الاتحاد السكندري × الزمالك

مصر المقاصة × أسوان

نادي مصر × الانتاج الحربي

الأهلي × سموحة

المقاولون العرب × طلائع الجيش

طنطا × وادي دجلة

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري

الدوري المصري مصر الأهلي الزمالك الإسماعيلي المصري قرعة الدوري بيراميدز

نرشح لكم

أخر الأخبار

مدبولي وحمدي زكي وبيكيتي ضمن قائمة الإسماعيلي لمواجهة أهلي بنغازي دقيقة |
صلاح يجيب.. هل هدفه في شباك أرسنال هو الأفضل له مع ليفربول 5 دقيقة | المحترفون
قرعة الدوري - تعرف على ترتيب مباريات الأندية الجماهيرية في الموسم الجديد 13 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتحدث بعد فوزه بجائزة أفضل لاعبي أغسطس بـ ليفربول 21 دقيقة | المحترفون
في #يوم_ألعاب_الفيديو.. اليابانية التي تتيح لك عالم سحري مليء بالنجوم 29 دقيقة | أوروبا
لا جديد يذكر.. صلاح يحصد جائزة الأفضل مع ليفربول بأغسطس 37 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 بالفيديو - لابد أن تشاهد الهدف.. مقصية يمنية رائعة تهز شباك السعودية

قد ينال إعجابك