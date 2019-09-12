حوار مطول مع ميسي: أردت انضمام نيمار لعدة أسباب.. ولا أعلم إن كان برشلونة قد حاول كفاية لضمه

أجاب ليونيل ميسي نجم برشلونة عن عدة أسئلة شغلت بال مشجعي الكرة خاصة ممن يدعمون فريقه حول صفقة نيمار والخسارة ضد ليفربول ورأيه في سوق انتقالات الفريق وغيرها من الموضوعات الأخرى.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة برشلونة

هل طالب ميسي بضم نيمار من باريس سان جيرمان؟ ما مدى جدية مفاوضات النادي الكتالوني؟ هل يدير النجم الأرجنتيني الفريق بمعنى أنه الرئيس والمدرب؟

كل تلك الأسئلة وأكثر أجاب عنها ليونيل ميسي في حوار مطول أجراه مع صحيفة "سبورت" الإسبانية، وينقله لكم FilGoal.com.

ما تقييمك للموسم الماضي؟

"لم يكن عاما جيدا بسبب الطريقة التي انتهت بها الأمور، كنا نقدم موسما رائعا حتى آخر مباراتين، بعد ذلك مواجهة ليفربول والإقصاء الذي جعل منه موسما سيئا".

"خرجنا من المباراة بلا شيء، بعد ذلك نهائي كأس الملك، كانت لدينا مشكلة في التعامل مع ما حدث ضد ليفربول، لعبنا الشوط الثاني بجدية، لكننا لم نفعل في الشوط الأول، كان موسما سيئا نظريا لأننا فزنا بالدوري فقط، شخصيا شعرت بشعور جيد جدا، رغم ذلك أقول دائما إن ما يهمني هو الألقاب الجماعية، ولم نحقق أهدافنا خلال العام الماضي".

برشلونة حصد خلال الموسم الماضي لقب الدوري الإسباني ووصل لنهائي كأس ملك إسبانيا وخسر ضد فالنسيا، ثم وصل نصف نهائي دوري الأبطال لكنه خرج أمام ليفربول البطل.

هل أنت الأقرب للفوز بالكرة الذهبية؟

"لا أعلم إن كنت الأقرب لحصد الكرة الذهبية أم لا، وهذا أمر نادر الحدوث في سباق الفوز بها، لم يعد معروفا من أقرب للفوز بها من عدمه، مؤخرا تنظر لنتائج الفرق أكثر وهو أمر ليس سيء، دوري الأبطال يحصل على أهمية كبيرة جدا".

"في أوقات أخرى يكون كأس العالم أكثر أهمية، بطولة تحصل على كل الاهتمام وفي بعض الأحيان لا تكون العامل المحرك للفوز بها، لا أعلم حقا إن كنت سأفوز بها أم لا، الحقيقة أنه لا يوجد خط محدد أو ثابت حيال معرفة من سيفوز بها، لم أشعر قط أنني أقرب أو أنني لست أقرب، قلتها سابقا أن الألقاب الفردية في المرتبة الثانية عندي".

ما مدى تفاقم إصابتك؟ وهل أصبحت قريبا من العودة؟

"أشعر أنني أتحسن، في الحقيقية كان الأمر سيئا جدا لأن ذلك حدث لي في أول مران لي في الموسم، كانت بسيطة، وبعد 15 يوما شعرت أنني بخير، وفي إحدى التدريبات قبل مواجهة بيتيس قسوت على نفسي وتفاقم الأمر قليلا، جعلني ذلك أغيب حتى الآن".

"تم إخباري أن الأمر معقد، لم أمر قط بمثل هذا الأمر والآن تعلمت وأعرف ماهية تلك الإصابة، ولهذا السبب أنا هادئ، سألعب حينما أشعر أنني بخير وأمان وأنها لن تتكرر مجددا لأن أي انهيار سيعني الغياب لفترة أطول".

"أتطلع كثيرا للعودة، في الحقيقة لم أشارك لوقت طويل، وبمجرد أن بدأت التأهيل رغبت بشدة في المشاركة".

"أتدرب كثيرا حاليا، لا يوجد تاريخ محدد لعودتي، أخضع للفحص دوما، حينما أتعافى بنسبة 100% فسألعب".

"أنا واثق أنني لن أشارك ضد فالنسيا، وسنرى إن كنت سأعود ضد بوروسيا دورتموند أو غرناطة، لا يوجد تاريخ محدد بعد".

هل يوجد أي قلق لديك من بداية الموسم السيئة؟

"لا يوجد أي قلق حيال بداية الموسم، كانت بداية نادرة، بسبب ما حدث، كانت لدينا الكثير من الإصابات وهو أمر غير طبيعي، العديد من اللاعبين الأساسيين غير موجودين، ضد بلباو لعبنا مباراة كبيرة ليس من السهل أن تلعب هناك، لم نتمكن من الحسم في الثلث الأخير لكننا تحكمنا في المباراة خاصة في الشوط الثاني".

"انتهى بنا الأمر ونحن خاسرون ولم تكن خسارة نستحقها، وشاهدنا فريقا كبيرا ضد بيتيس والشوط الثاني كان جيدا جدا، لكننا تعادلنا ضد أوساسونا، لا أكترث لما حدث".

"عليك أن تحذر لأنك لا يمكنك أن تبدأ الموسم بهذه الطريقة، لأنها سيئة جدا، والآن بعد التوقف الدولي علينا أن نغير الأمر ونقوي أنفسنا ونحصل على النتائج التي نريدها".

برشلونة خسر في المباراة الافتتاحية من أتليتك بلباو بنتيجة 1-0 ثم فاز ضد ريال بيتيس بنتيجة 5-2 وتعادل مع أوساسونا بنتيجة 2-2.

يقال إن هناك اتفاقا فيما بينكم على التخلي عن الدوري للفوز بدوري الأبطال، هل هذا صحيح؟

"لم نتفق على خسارة الدوري والفوز بالأبطال، في بداية الموسم نقول نفس الشيء، وهو أمر واقع، نريد الفوز بكل شيء، لنحاول فعل ذلك بعد هذا سيتم تقييم العام بناء على ما حققناه".

"نأمل أن نتكيف سريعا على الأجواء ونسيطر على كل شيء، بكل وضوح سأفضل الفوز بدوري الأبطال لأنه مر وقت طويل منذ آخر مرة توجنا به، وأعتقد أننا يجب أن نفوز بالبطولة مرة أخرى، وبشكل شخصي سأحب الفوز بلقب آخر، سأحب الفوز بلقبي الدوري والأبطال معا".

ما بين أتليتكو وريال مدريد من قام بسوق انتقالات أفضل؟

"أعتقد أن الجميع عزز صفوفه بشكل جيد، أعتقد أن أتليتكو جمع فريق رائع وضم صفقات جيدة جدا، بدا الأمر وكأنه خسر الكثير من نجومه، لكن انتهى به المطاف بتكوين فريق جيد جدا ومتنوع ومتوازن للغاية".

"ريال مدريد أيضا ضم صفقات جيدة جدا، بعيدا عما يقال، الفريق هو ذاته وضم لاعبين مهمين مثل هازارد، يوفنتوس كذلك ومانشستر سيتي، عموما أعتقد أن كل شيء متساو والأندية الكبيرة تصبح أقوى".

هل تعلم برشلونة شيئا من الطريقة التي ودع بها دوري الأبطال ضد روما وضد ليفربول؟

"لم نتعلم من مباراة ليفربول بالتحديد، لكن لأننا اختبرنا هذا الموقف عدة مرات في دوري الأبطال، مباراة سيئة حتى وإن كانت النتيجة جيدة في البداية يمكنك أن تودع البطولة، الملاعب الإنجليزية تساعد كثيرا فيما يخص حركة الفريق إن سارت الأمور على نحو جيد لتلك الفرق".

"فوق كل شيء، لكي تفوز بدوري الأبطال عليك أن تسجل ضد المضيف، من المهم للغاية أن تسجل في كل مباراة خارج ملعبك، حينما فزنا بدوري الأبطال، تقريبا فعلنا ذلك ضد الجميع، أتذكر أننا في كل المباريات التي لعبناها سجلنا أهدافا، بغض النظر عن أننا كنا متفوقين، لكننا كنا نسجل دائما، إن لم تسجل ضد مضيفك ستصعب الأمور على نفسك".

"أعتقد أنه كان درس جيد لنا، علمت ذلك منذ البداية لأنه كان أمرا واضحا، تلك المباراة فقط أوضحت الأمور، لأن تسجيل هدف ضد مضيفك أمر هام".

ما تقييمك لصفقات برشلونة؟

"لا أعلم إن كانت تلك الصفقات جيدة أم لا، العام الماضي كان لدينا فريق رائع، ومنظومة جيدة للغاية ولاعبين مهمين جدا انضموا، اليوم لدينا متغيرات كثيرا والعديد من التبديلات، في وسط الملعب والهجوم، نحن جيدون لكن نهاية الموسم سنعرف إن كنا جيدين أم لا بناء على ما سنحققه".

برشلونة ضم خلال السوق الصيفية كل من أنطوان جريزمان وجونيور فيربو وفرينكي دي يونج وونيتو.

هل كنت تفضل انضمام نيمار إلى برشلونة؟

"حاولنا ضم نيمار، وكنت سأحب أن ينضم إلى الفريق، أتفهم الأشخاص الذين كانوا ضد هذا، وهو امر طبيعي بالنسبة لما حدث معه".

"الطريقة التي غادر بها برشلونة، من الطبيعي والمنطقي أن يكون الكثيرون معارضين لعودته، لكن حينما تفكر في الأمر بشكل رياضي، بالنسبة لي نيمار هو الأفضل في العالم وبكل وضوح فرص فريقنا كان ستتزايد في تحقيق النتائج التي نريدها، كنت سأحب عودته على الصعيد الرياضي".

هل تعتقد أن برشلونة قام بكل شيء ممكن لضمه؟

"لا أعلم، بكل صدق لا أعلم إن كان برشلونة قام بأفضل ما لديه لضمه، لا أعلم الكثير من المعلومات حول طريقة المفاوضات لكي أقول إنهم حاولوا فعل كل شيء ممكن".

"أعلم ما قيل لنيمار وما تم إخباري عنه حول طريقة فعل الأمور، أردت فعلا أن يعود إلى الفريق".

"لا أعلم إن كان النادي أراد فعلا عودته أم لا، على حد علمي نيمار أراد العودة بشدة إلى برشلونة".

برشلونة حاول طيلة الصيف ضم نيمار لكنه لم يتمكن بسبب مطالب باريس سان جيرمان المادية.

هل شعرت أنه كما قيل، أن برشلونة تظاهر فقط أنه يحاول ضمه عوضا عن المحاولة فعلا؟

"أتفهم أيضا أنه من الصعب للغاية التفاوض مع باريس سان جيرمان لأنه نيمار، واحد من أفضل لاعبيهم، تلك المفاوضات ليست سهلة أبدا، لا يمكنني التعليق، لكنني لا أعلم كل شيء بكل تأكيد، أعلم الكثير حول ما نشر وما يقال، لكن في النهاية ليس كل شيء واضح".

هل تابعت الموقف بقوة؟

"بكل وضوح تابعت الأمر وكان ينتظر عودته، لأنني بدوري كنت أتمنى أن ينضم إلينا وما سيتبع تلك الصفقة، ليس فقط على الصعيد الرياضي لكن على صعيد النادي وما يعنيه ذلك لبرشلونة من رعاية وصورة ومعدل نمو، النادي كان سيقفز قفزة كبيرة، لكن لم يحدث".

هل تحدثت مع نيمار هذا الصيف؟

"لم أتحدث مع نيمار بعد نهاية القصة، تعرضت للإصابة وبدأ هو في اللعب، كان متشوقا للغاية لعودته إلى برشلونة".

هل شعرت في أي مرحلة أنها ستتم؟

"حينما أفكر في كثير من الأشياء، كما أخبرتك، كل يوم تحدث أشياء مختلفة ولا تعرف أبدا الحقيقة".

يقولون إن غرفة ملابس برشلونة هي من طلبت ضم نيمار، هل هذا صحيح؟

"يقولون الكثير من الأشياء عنا، هل طلبت غرفة الملابس ضم نيمار؟ لا، علقنا حينما سمعنا حول الأمر وقلنا آراءنا سواء كانت جيدة أو لا، لم نطالب أبدا بضرورة ضمه، لسنا أصحاب القرار، منحنا رأينا بنفس الطريقة التي تمت بها الأمور في صفقة جريزمان أو أي صفقة يقوم بها الفريق".

هل شعرت بالإحباط لفشل الصفقة؟

"لا لم أشعر بالإحباط، كنت سأحب أن ينضم إلينا، لكن كما قلت سابقا لدينا فريقا رائعا لكي ننافس على كل شيء بدونه أيضا، بكل بساطة كنت سأحب اللعب معه مجددا ولا شيء أكثر".

يقال عنك أنك من تدير الأمور في برشلونة..

"اعتدت على أن يشاع ذلك عني، أنني أدير الأمور، ليست تلك المرة الأولى التي اسمع فيها هذا الأمر، تم إثبات أن ذلك الأمر خاطئ أكثر من مرة، ويحدث ذلك لي مع المنتخب أيضا، يقولون إنني أختار اللاعبين والمدربين أو أن والدي هو من يفعلها".

"إنه شيء طبيعي اعتدت أن يحدث لي، لا أمنحه أي أهمية، أعلم حقيقة الأمر ومكانتي ولا أتدخل أو أمنح مثل تلك الأشياء قيمة".

إذا الحقيقة أنك لست المتحكم؟

"بكل وضوح أنا لا أتحكم في أي شيء، أنا مجرد لاعب كرة قدم، كل ما أريده هو الفوز والاستمرار في التتويج بالألقاب، والفوز بلقب دوري الأبطال مرة أخرى لأنني أريد ذلك، وأن أقدم الأفضل في غرفة الملابس، لهذا السبب تُلعب كرة القدم".

يشاع عنك أيضا أنك لا تحب جريزمان، هل قابلته؟

قابلته قليلا للغاية، لأنه منذ عودتي أنا مصاب، أتدرب بعيدا عن الفريق، ذهبوا إلى الجولة وحينما عادوا تواجدت قليلا في غرفة الملابس، لكن في التدريبات لست متواجدا، ستكون لدينا فرصة أن نتشارك أشياء كثيرة".

أعرب بعض زملائك علنا عن قلقهم من سلوك عثمان ديمبيلي، ما رأيك؟

"رأيت أنه يمتلك موهبة رائعة، ويمكنه فعل ما يريده وهو صغير للغاية وهذا العام من المهم جدا له أن يحقق ما يريده الجميع منه في برشلونة، يجب أن يتغير ليصبح محترفا، أن يضع ذلك في رأسه".

"عليه أن يحدد هدفه بالنجاح في برشلونة كما يريد، آمل ألا يحظى بحظ سيء مثلما حدث له سابقا مع الإصابة، لأنه في العام الماضي احتجناه كثيرا وكان مصابا، آمل ألا يتكرر ذلك الأمر خلال الموسم الجاري ويمكنه أن يظهر كل ما يمتلكه من موهبة وهي كبيرة جدا، إنه لاعب رائع".

من آخر 21 صفقة عقدها الفريق منذ موسم 2014-2015 فقط 6 استمروا مع الفريق، لما فشل العديد من اللاعبين؟

"ليس من السهل أن تلعب لبرشلونة، أكبر نادي في العالم وكل شيء حول النادي صعب، الجماهير والبيئة المحيطة والصحافة، ليس سهلا أن تدخل وتخرج من كامب نو".

"الكثيرون لا يكترثون وآخرون يشعرون بها، حينما تكون قويا وواثق في نفسك يدفعك ذلك للأمام، لكن لسنا جميعا متشابهين".

مر على النادي 4 أشخاص شغلوا منصب السكرتير التقني في النادي في الأعوام الأخيرة، كيف عشت الأمر وهل أثر عليكم؟

"لا لم يؤثر علينا، نعم من الأفضل أن يكون هناك استقرارا ولا توجد تغييرات كثيرة، منصب السكرتير التقني مهم للغاية لأنه الشخص الذي يحدد قوة النادي ويتخذ القرارات ويجلب اللاعبين ويحصل على ثقة الجميع".

"يجب أن يكون هناك شخصا بكل المواصفات المطلوبة باسم قوي وصورة قوية بالنسبة لكل الأندية واللاعبين وهو ما نبحث عنه".

هل يصلح بويول لهذا المنصب؟

"لا أعلم إن كان سيرغب في ذلك أم لا، لكنه في طريقه ليفعل ذلك، بويول سيكون مثاليا لذلك المنصب، لم أتحدث معه حيال الأمر، كصورة ومسيرته كلاعب وما يعنيه لهذا النادي فسيكون خيارا جيدا جدا".

بارتوميو قال إن عقدك يضم بندا يجعلك ترحل مجانا، هل على مشجعي النادي القلق؟

في الحقيقة لا أستطيع الحديث عن العقود بسبب بند السرية فيهم. ما يمكنني قوله إنني أريد البقاء هنا لأطول وقت ممكن. لا أريد البقاء لأن لدي عقدا هنا ولكنني أريد البقاء لأنني أريد ذلك.

هل مازال ماتيو يمازحك بعد الهزائم.. وكيف الحياة مع أطفالك بعد المباريات السيئة؟

إنهم يعانون بعد مثل تلك المباريات، خاصة تياجو الذي يعلم حقيقة الأشياء. أما ماتيو فأصبح يفهم أكثر حقيقة الهزائم وما يمثله الأمر لي وللفريق.

ماذا عن دعوة العشاء المقدمة لك من كريستيانو رونالدو؟

ليس لدي أي مشكلة (في قبولها)، قلت دائما إنني لا أملك مشكلة مع رونالدو. لسنا أصدقاء لأننا لم نتشارك غرفة. نتقابل في الحفلات الخاصة بالجوائز دائما، في الحفلة الأخيرة تحدثنا كثيرا. ولكن لا مشكلة بيننا على الإطلاق.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك: حملة ممنهجة ضد شيكابالا قبل "يوم القيامة".. هل تريدون مجزرة في السوبر؟

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

كيف يبدأ الموسم الجديد من الدوري وبعض اللاعبين موقوفين؟ إليك ما تريد معرفته

رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه’

فيديو في الجول - علي ماهر يجيب على أسئلة صعبة من تاريخ الدوري