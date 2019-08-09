خاص مسعد عوض لـ في الجول: وقعت على عقود انضمامي لـ أسوان.. ولن أتنازل عن حلم الأهلي

الجمعة، 09 أغسطس 2019 - 00:01

كتب : أحمد شاكر

مسعد عوض - الأهلي - حرس الحدود

كشف مسعد عوض حارس مرمى الأهلي وحرس الحدود السابق توقيعه على عقود الانضمام لفريق أسوان.

مسعد عوض

النادي : حرس الحدود

أسـوان
الأهلي

وقال مسعد عوض: "أسوان يعد فريقا محترما ودخل في مفاوضات جدية معي".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "وقعت على عقود انضمامي لأسوان لمدة موسمين وأطمح للظهور بشكل جيد مع الفريق".

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وتابع "مع حرس الحدود لم أشارك سوى مرتين فقط رغم تلقي وعود كثيرة من طارق العشري بالمشاركة، ولكن في النهاية تلك وجهات نظر واحترمها وكانت هناك العديد من الأمور غير الواضحة".

وأكمل حديثه قائلا: "طموحنا مع أسوان هو البقاء في الدوري الممتاز. مجدي عبد العاطي تحدث معنا وأخبرنا بأنه تعاقد مع لاعبين أصحاب الخبرات من أجل النهوض بالفريق".

ورغم انتقاله لـ أسوان، إلا أن مسعد عوض مازال يتمسك بـ "حراسة مرمى الأهلي".

وأوضح "مازالت أحلم بحراسة مرمى الأهلي ولن أتنازل أبدا عن هذا الحلم. حراسة الأهلي في الوقت الحالي قوية للغاية بوجود محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ولكنني لن أتنازل عن حلمي".

مسعد عوض صاحب الـ 26 عاما لعب في حرس الحدود الموسم الماضي وظهر في مباراتين واهتزت شباكه 3 مرات.

وظهر مسعد عوض مع الأهلي في 11 مناسبة سابقة واهتزت شباكه 9 مرات.

ويستعد فريق أسوان للظهور في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

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