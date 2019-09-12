مجدي عبد العاطي.. حين يمنحك قرار جريء فرصة التواجد بين الكبار

أسوان يساعد المدربين المجتهدين و"وشه حلو" عليهم، هذا ما يقال عن ممثل الصعيد العائد بعد موسم وحيد في الدرجة الثانية إلى الدوري المصري.

عماد النحاس ترك تدريب ناشئي الأهلي من أجل الحصول على تجربة الرجل الأول مع أسوان ونجح في قيادة الفريق للتأهل إلى الدوري الممتاز.

لاعب الأهلي والإسماعيلي السابق قاد بعدها الشرقية والرجاء وطنطا ثم تألق مع المقاولون العرب وقد نجده قريبا في منصب المدرب العام لمنتخب مصر.

كرر نادي أسوان التجربة ذاتها لكن مع مجدي عبد العاطي ونجح من موسمه الأول في قيادة الفريق مجددا للتأهل للدوري.

تجربتان متشابهتان بين عماد النحاس ومجدي عبد العاطي، نجح فيها كلاهما وأصبح الأول من ضمن الأسماء الواعدة الشابة تدريبيا في مصر وعبد العاطي يسير على خطاه.

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رحلة طويلة وقرار جريء

مسيرة لاعب إنبي ومزارع دينا ثم المصرية الاتصالات السابق في عالم التدريب حديثة بعض الشيء بعدما عمل سابقا كمدرب مساعد.

عمل عبد العاطي في بداية مشواره التدريبي بأكاديمية إنبي لمدة شهر ثم مع الجهاز الفني للفريق الأول رفقة ضياء السيد لـ 3 أشهر.

عقبها أصبح مساعدا للبلغاري مالدينوف لمدة موسم ونصف، ثم مختار مختار مساهما في تتوبج الفريق بكأس مصر 2011 بعد الفوز على الزمالك.

رحلة عبد العاطي تواصلت رفقة مختار مختار لمدة 9 سنوات مع أندية بتروجت والاتحاد السكندري ثم الإنتاج الحربي في آخر محطاته كمساعد مدرب.

نادي أسوان فضّل تكرار تجربة عماد النحاس واستعان بهداف إنبي السابق وصاحب الـ 40 هدفا في الدوري المصري ليرد عبد العاطي الجميل ويقود الفريق للتأهل للدوري المصري من المحاولة الأولى.

محطة وحيدة

تجربة عبد العاطي الوحيدة والمستمرة جاءت مع أسوان إذ حقق الموسم الماضي 17 انتصارا و7 تعادلات وسقط في فخ الهزيمة مرتين طيلة 28 مباراة بالدوري الدرجة الثانية.

ويستعد المدير الفني لخوض تجربته الأولى في الدوري المصري وسط الكبار والتي يستهلها مع مصر المقاصة الذي يقوده أحمد حسام ميدو فنيا.

إنجازاته التدريبية

تحت قيادة مختار مختار فاز عبد العاطي بلقب كأس مصر 2011 كمدرب مساعد.

بعد 8 سنوات حصد بطاقة التأهل عن مجموعة الصعيد في الدوري الدرجة الثانية الممتاز بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

طريقة اللعب

يُفضل مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان الاعتماد على خطتي 4-3-3 أو 4-2-3-1 وفقا لأفكاره والأسماء المتاحة معه في الموسم الجديد.

مواجهات الأهلي والزمالك بطبيعة الحال ستتسم بالتراجع الدفاعي والاعتماد على المرتدات حال أغلب أندية الدوري المصري أمام القطبين من أجل الخروج بأفضل نتيجة ممكنة.

عبد العاطي يمتلك أفكارا هجومية جيدة ومع تطعيم الفريق بلاعبين أصحاب خبرات، سيكون شكل الفريق أفضل خاصة أنه حقق انتصارات كبيرة الموسم الماضي في الدرجة الثانية ويسعى لاستمرارها لاحقا.

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