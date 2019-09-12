قرعة الدوري - بالجولات.. هذه أسخن مباريات الموسم

أقيمت قرعة الدوري المصري وأسفرت عن لقاء قمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الرابعة والجولة 21، فماذا عن بقية المباريات الساخنة؟

نتحدث عن مواجهتي القطبين ضد بيراميدز والإسماعيلي والمصري، ومواجهة الأهلي والزمالك ضد الجونة لحساسية موقف الفريقين منه على سبيل المثال..

الأهلي ضد بيراميدز

الفريق الذي فاز على الأهلي ذهابا إيابا الموسم الماضي سيستضيف الأحمر في الجولة 16، قبل أن يستضيفه الأهلي قبل جولتين من نهاية البطولة.

الزمالك ضد بيراميدز

الزمالك سيستضيف وصيف الكأس في الجولة السابعة، ويحل ضيفا على بيراميدز في الجولة 24.

الأهلي والإسماعيلي

الأهلي سيواجه الإسماعيلي خارج الديار في الجولة التاسعة، ويستضيفه في الجولة 26.

الزمالك والإسماعيلي

الإسماعيلي يستضيف الزمالك في الجولة 17، بينما يحل الدراويش ضيوفا على الأبيض في الجولة الأخيرة.

الأهلي والمصري

الأهلي يستضيف المصري في الجولة السادسة ويحل عليه ضيفا في الجولة 23.

الزمالك والمصري

الزمالك يستضيف المصري في الجولة 14، ويحل عليه ضيفا في الجولة 31.

الزمالك والجونة

الفريق الذي عرقل الأبيض في الموسم الماضي، سيستضيف الزمالك في الجولة 13 ويحل عليه ضيفا في الجولة 30.

الجونة والأهلي

الأسبوع الخامس سيشهد ترحال الأهلي لمواجهة الفريق الذي يضم أكثر من 10 لاعبين من الأحمر سواء على سبيل البيع أو الإعارة، بينما يسافر الجونة لمواجهة الأهلي في الجولة 22.

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