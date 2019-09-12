رئيس الزمالك: سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. ولن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه

الخميس، 12 سبتمبر 2019 - 10:10

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الإنتاج الحربي

أجاب رئيس نادي الزمالك على سؤال موجه له، "هل تحزن إذا رأيت محمود عبد المنعم "كهربا" بقميص الأهلي في يناير المقبل؟".

محمود كهربا

النادي : ديسبورتيفو أفيش

الزمالك
الأهلي

ورد رئيس الزمالك عبر قناة (الحدث اليوم) "سأشتري لكهربا القميص الأحمر على حسابي.. هل هناك أكثر من ذلك؟ لماذا أحزن؟".

وأضاف بلهجة حادة "لدينا لاعبون مميزون مثل بنشرقي وإمام عاشور وأوناجم، وأيضا محترمون لا يعرفون السهر أو شرب الخمور".

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وواصل هجومه "كهربا بالنسبة لي بحجم بعوضة".

وشدد "لن يلوي أحد ذراع الزمالك، لن أرضى بأقل من 100 مليون جنيه تعويض، وليس مليون دولار".

وأتم تصريحاته "لدي تسجيلات له قبل هروبه، يقول فيها إنني مثل والده وغيرها من الأمور، هل سيكون رد الجميل بهذا الشكل؟".

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كهربا ترك الزمالك دون إذن النادي قبل انتهاء الموسم الماضي، بعد أن سجل 11 هدفا، وصنع مثلهم في الدوري الموسم الماضي، قبل أن يحصل على بطاقة دولية مؤقتة للعب مع أفيش.

صاحب الـ25 عاما انتقل للزمالك من إنبي في 2015، ولعب بين عامي 2016 و2018 لاتحاد جدة السعودي قبل العودة للأبيض.

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