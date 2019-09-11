من هو هداف الدوري المصري التاريخي؟ كم عدد الفرق التي توجت بلقب الدوري عبر تاريخه؟ متى بدأ أول مواسم المسابقة المحلية؟

كل هذه الأسئلة وأكثر يجيب عنها علي ماهر، المدير الفني لـ إنبي، ولاعب الأهلي الأسبق عبر FilGoal.com.

ماهر يبدو وأنه على دراية جيدة بتاريخ مسابقة الدوري، ولهذا أجاب بشكل صحيح على أغلب الأسئلة التي وجهت له.

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