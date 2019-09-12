المصري: التفاوض مع البدري لخلافة إيهاب جلال؟ كلام سابق لأوانه

رد محمد الخولي نائب رئيس نادي المصري على ما تردد بشأن التفاوض مع حسام البدري ليتولى مسؤولية الفريق حال انتقال إيهاب جلال لقيادة الجهاز الفني لمنتخب مصر.

وصرح الخولي عبر برنامج (كورة كل يوم) "هذا كلام سابق لأوانه، لم نتحدث مع البدري أو أي مدرب، ولن نتحدث مع أحد، لحين أن نرى موقف اتحاد الكرة سواء تواجد إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني للمنتخب أم لا".

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وشدد نائب رئيس المصري "سندعم أي مدرب سيتم اختياره سواء حسن شحاتة أو حسام حسن أو حسام البدري أو إيهاب جلال، وبالتأكيد لن نمانع انتقاله لتدريب المنتخب".

واستدرك "لكن أرى أن اتحاد الكرة لا يراعي عامل الوقت، ونتمنى التوفيق للمنتخب في المرحلة الصعبة القادمة".

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في سياق آخر، قال محمد الخولي إن إدارة ناديه فوجئت بالخطاب الوارد من اتحاد الكرة، والذي يشير لإقامة مباراة الفريق ضد ماليندي بطل زنجبار في كأس الكونفدرالية بدون جماهير.

وأشار "لا نمانع اللعب في الإسماعيلية أو السويس، لكن بحضور الجماهير، هذا حقنا، كما أن غياب الجماهير مخالف للوائح الاتحاد الإفريقي".

وأتم تصريحاته "عندما نردد هذا الكلام، يغضب البعض منا، ويُقال أننا نشحن الجماهير، لكن منع الجماهير هو ما يؤدي لاحتقان".

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