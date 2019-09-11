اتفق مجلس إدارة المصري بشكل ودي على تكليف محمد الخولي، رئيس بعثة النادي المتجهة إلى زنجبار لمواجهة ماليندي في الكونفدرالية الإفريقية، بمهمة خاصة بجانب رئاسة البعثة.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل إدارة المصري أن نائب رئيس النادي تم تكليفه بالتشاور مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق حول اقترابه من تدريب منتخب مصر.

ويهدف مجلس إدارة المصري لتحديد موقفه سريعا في ظل اقتراب جلال من الرحيل إلى منتخب مصر، وهو ما يعتمد فيه على الخولي لإبلاغهم بآخر المستجدات في ذلك الملف.

وفي وقت سابق، تحدث الخولي لـFilGoal.com قائلا: " "حتى الآن لم يُبلغني إيهاب جلال بأي جديد ولم يتحدث معه أي أحد. تواجدت مع المدرب منذ ساعة ويوم الثلاثاء سنتجه إلى تنزانيا وسيكون إيهاب جلال برفقتنا".

وقال نائب رئيس المصري: "لا نستطيع أن نقف أمام إيهاب جلال إذا احتاجه منتخب مصر بكل تأكيد".

وأردف في تصريحاته مع FilGoal.com "ولكننا الآن في أزمة حقيقة بسبب تأخير الإعلان الرسمي. نحن على أعتاب السفر لتنزانيا إلى جانب اقتراب الدوري المصري من الانطلاق".

وواصل "كيف يمكننا أن نضع خطط بديلة ولا يزال إيهاب جلال مديرا فنيا معنا. إذا تحدثنا مع بدلاء فأنني سنثير أزمة في الفريق".

وتساءل "لماذا كل هذا التأخير في إعلان اسم المدرب الجديد؟ هل معقول ما يحدث؟ ماذا سنفعل نحن –المصري- إذا رحل إيهاب جلال قبل بداية الدوري مباشرة".

وأشار "من الوارد ألا نجد البديل المناسب ونحن فريق يُمثل مصر في إفريقيا".

وأتم "هناك حالة كبيرة من التخبط".

إيهاب جلال يتولى تدريب المصري منذ ديسمبر من العام الماضي، وارتقى بالفريق من المركز العاشر الموسم الماضي للمركز الرابع المؤهل لبطولة الكونفدرالية.

وقاد إيهاب جلال المصري في 20 مباراة سابقة ونجح في الانتصار 9 مرات وتعادل 8 وخسر 3 مرات فقط.

ترشيح إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر جعلنا نطرق أبواب مدرب المصري الحالي في محاولة للوصول لإجابة على المليون سؤال.

السؤال الأول الذي يدور دائما حول أي اختيار، ما هي مميزاته؟ لماذا إيهاب جلال؟ (تعرف على الإجابات من هنا)

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