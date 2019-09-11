كرة يد - سند يشارك في فوز نيم القاتل بالدوري الفرنسي

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 22:33

كتب : محمد سمير

محمد سند - كرة يد

شارك محمد سند نجم منتخب مصر لكرة اليد في فوز فريقه نيم بالجولة الثانية من الدوري الفرنسي.

حقق فريق نيم فوزا قاتلا في الثانية الأخير على حساب مونبيليه ضمن مباريات الدوري الفرنسي.

وتغلب نيم على مونبيليه بنتيجة 25-24 بعدما حول تأخره بفارق ثلاثة أهداف إلى فوز قاتل.

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وسجل سند أربعة أهداف من ست محاولات على المرمى ليصبح أعلى مسجل للأهداف في المباراة.

وبذلك يتصدر نيم مسابقة الدوري الفرنسي بعد مرور جولتين بالعلامة الكاملة بأربع نقاط.

وكان مونبيليه هو وصيف النسخة الماضية بينما حل نيم في المركز الخامس من المسابقة.

ويعتبر مونبيليه هو البطل التاريخي للدوري الفرنسي برصيد 14 لقب بينما حقق نيم اللقب 4 مرات أخرهم عام 1993.

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