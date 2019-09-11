مران خفيف لـ الأهلي بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 21:49

كتب : حسام نور الدين

تدريب الأهلي

أدى فريق الأهلي لكرة القدم مرانا خفيفا مساء اليوم الأربعاء بحديقة فندق إقامة البعثة بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية.

ووصلت بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية بعد ظهر اليوم الأربعاء بعد رحلة طيران استغرقت أكثر من 10 ساعات.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت الغيني في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها السبت المقبل.

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واكتفى اللاعبون بأداء تدريبات خفيفة لفك العضلات تحت إشراف توماس بينكيل مدرب أحمال الفريق.

وحرص رينيه فايلر المدير الفني للفريق على الاكتفاء بأداء مران اليوم في فندق الإقامة تجنبا لإرهاق اللاعبين بعد الرحلة الشاقة.

ويخوض فايلر أول مبارياته مع الأهلي منذ توليه المسؤولية بعد رحيل مارتين لاسارتي.

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