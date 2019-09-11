خبر في الجول - الإسماعيلي يرفع 5 أسماء من قائمته العربية ويقيد 4 ناشئين

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 21:11

كتب : ياسر الشريف

خليل حجي نيمار - الإسماعيلي - الصور من الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي

أرسلت إدارة نادي الإسماعيلي قائمة الفريق في البطولة العربية وتم رفع 5 اسماء من القائمة الموجودة هذا الموسم.

خليل حجي نيمار

النادي : الإسماعيلي

الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد أرسل أمس الثلاثاء قائمته إلى اتحاد كرة القدم المصري.

ورفعت إدارة الإسماعيلي اسماء كل من عمر الوحش ومحمود صلاح بسبب البحث عن نادي لإعارتهما في الوقت الحالي.

أخبار متعلقة

الإسماعيلي يقيد 30 لاعبا فى قائمته للموسم الجديد مصدر في الإسماعيلي لـ في الجول: اقتربنا من ضم مهاجم صربي الإسماعيلي لـ في الجول: لم تصلنا عروض رسمية لـ عبد الرحمن مجدي حتى الآن 7 آلاف مشجع يؤازرون الإسماعيلي أمام الأهلي الليبي

بجانب شكري نجيب المعار للمقاولون العرب والثنائي أيمن رجب حارس المرمى وخليل حجي "نيمار" الوافد الجديد من الانتقالات الصيفية.

وأضاف مجلس إدارة الإسماعيلي 4 لاعبين ناشئين للقائمة العربية وهم محمد عمار لاعب الدفاع، ومحمد بيومي ومحمد الضرف ثنائي الوسط وأخيرا حازم مرسي مهاجم فريق الناشئين.

اقرأ أيضا:

مصطفى محمد.. الطفل الذي عشق الزمالك دون أن يدري

مدير الجبلاية المالي يكشف لـ في الجول سبب رحيله.. "سامورا السبب"

طلائع الجيش يضم عمرو جمال

تغييرات في باريس سان جيرمان.. محاولة للإجابة عن 5 أسئلة

"رمضان صبحي خير قائد للمنتخب الأوليمبي"

دي بروين يحدد وجهته بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

خليل حجي نيمار الإسماعيلي البطولة العربية

نرشح لكم

أخر الأخبار

بين القصور التكتيكي وافتقاد الخبرة.. لماذا يتراجع تشيلسي في الشوط الثاني 40 دقيقة | تقرير في الجول
كرة يد - سند يشارك في فوز نيم القاتل بالدوري الفرنسي 54 دقيقة | رياضات أخرى
بن لادن والكرة ساعة | تقرير في الجول
مران خفيف لـ الأهلي بعد الوصول إلى غينيا الاستوائية ساعة | الدوري المصري
بواتينج: يجب معاملة ديمبيلي كالطفل ساعة | أوروبا
خبر في الجول - الإسماعيلي يرفع 5 أسماء من قائمته العربية ويقيد 4 ناشئين 2 ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مدرب مصر – إيهاب جلال.. مستعدون لـ المليون سؤال 2 اختطاف نيمار 3 خبر في الجول - فايلر يقدم تقريرا عن لاعبي الأهلي 4 فينجر: صلاح الرائع "المهووس" عليه الوصول لاتساق ميسي

قد ينال إعجابك