خبر في الجول - الإسماعيلي يرفع 5 أسماء من قائمته العربية ويقيد 4 ناشئين

أرسلت إدارة نادي الإسماعيلي قائمة الفريق في البطولة العربية وتم رفع 5 اسماء من القائمة الموجودة هذا الموسم.

وكان الإسماعيلي قد أرسل أمس الثلاثاء قائمته إلى اتحاد كرة القدم المصري.

ورفعت إدارة الإسماعيلي اسماء كل من عمر الوحش ومحمود صلاح بسبب البحث عن نادي لإعارتهما في الوقت الحالي.

بجانب شكري نجيب المعار للمقاولون العرب والثنائي أيمن رجب حارس المرمى وخليل حجي "نيمار" الوافد الجديد من الانتقالات الصيفية.

وأضاف مجلس إدارة الإسماعيلي 4 لاعبين ناشئين للقائمة العربية وهم محمد عمار لاعب الدفاع، ومحمد بيومي ومحمد الضرف ثنائي الوسط وأخيرا حازم مرسي مهاجم فريق الناشئين.

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