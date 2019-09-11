جهاد جريشة حكما لمباراة النجم الساحلي والشباب الأردني في البطولة العربية

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 21:05

كتب : FilGoal

جهاد جريشة

أسندت اللجنة المنظمة للبطولة العربية مهمة إدارة مباراة النجم الساحلي التونسي ضد الشباب الأردني للحكم المصري جهاد جريشة.

وتحمل النسخة الحالية من البطولة العربية اسم (كأس محمد السادس).

ويلعب النجم ضد الشباب الأردني في إياب دور الـ32 للبطولة العربية في تونس يوم 24 سبتمبر الجاري.

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وخسر النجم الساحلي في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1.

وتوج النجم الساحلي بلقب البطولة العربية في نسختها الماضية بالفوز على الهلال السعودي.

ويشارك في البطولة العربية من الفرق المصرية كل من الاتحاد السكندري والإسماعيلي.

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النجم الساحلي البطولة العربية جهاد جريشة

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