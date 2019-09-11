أعرب عبد الفضيل إبراهيم المنضم حديثا لفريق الأهلي لكرة السلة عن سعادته بتحقيق حلم طفولته باللعب للفريق الأحمر.

وأنهى الأهلي إجراءات ضم عبد الفضيل إبراهيم من طلائع الجيش ضمن صفقة انتقال عمرو جمال مهاجم كرة القدم إلى الفريق العسكري لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وقال عبد الفضيل في تصريحات لـ FilGoal.com: "سعيد جدا بانتهاء المفاوضات الماراثونية والانضمام إلى الأهلي".

وكشف عبد الفضيل "أنا أول من وقعت للأهلي وآخر من انضم للفريق بشكل رسمي، ولكن الحمد لله حققت حلم الطفولة".

وأضاف لاعب الأهلي الجديد "حلمت كثيرا بارتداء قميص الفريق، وعندما فاوضني النادي وقعت على بياض".

وعن العروض المقدمة له أوضح عبد الفضيل "كان هناك عرض مغري من الزمالك، لكن مع كامل الاحترام للجميع الأهلي بالنسبة لي في منطقة أخرى".

وتابع عبد الفضيل "لن أتردد في قبول عرض للأهلي والتواجد داخل هذا الصرح العملاق بتاريخه وجماهيره".

وشدد "المال ليس كل شئ وكتابة تاريخ كبير مع فريق عريق بحجم الأهلي لا يقدر بثمن".

ووجه عبد الفضيل رسالة لناديه السابق قائلا: "أشكر مسؤولي طلائع الجيش على الفترة الماضية، وأشكر مسؤولي الأهلي على تمسكهم بي وإصرارهم على إنها التعاقد في مفاوضات استمرت 4 أشهر".

وتابع "اللعب تحت قيادة أشرف توفيق المدير الفني للأهلي، شرف كبير ومسؤولية ثقيلة لأنه يهتم بكل التفاصيل ولا يقبل إلا بـ 100% من الجهد والعطاء في التدريبات والمباريات".

وأتم عبد الفضيل تصريحاته "لدينا موسم صعب للغاية وبطولات نسعى للفوز بها ومع دعم الجماهير سوف نقدم موسما مميزا للغاية".

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