لا عرب مع مصر.. اكتمال عقد المتأهلين لأمم إفريقيا تحت 23 عاما

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 - 00:19

كتب : FilGoal

منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي

اكتمل عقد المتأهلين إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 بعد حسم 6 منتخبات لمقاعدها.

مصر تستضيف بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما خلال الفترة من 8 إلى 23 نوفمبر. والفراعنة سيتواجدوا كممثل وحيد للعرب بعد فشل الجزائر وتونس والسودان والمغرب في المرور.

منتخب زامبيا حجز أول المقاعد بعد تعادله يوم الأحد مع الكونغو 3-3، إذ فاز ذهابا 2-1 ليخطف البطاقة الأولى.

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ويوم الثلاثاء حجزت منتخبات جنوب إفريقيا ونيجيريا وكوت ديفوار ومالي والكاميرون وغانا مقاعدها إلى البطولة المقامة في مصر ليكتمل عقد المنتخبات الثمان.

البافانا بافانا تعادلوا مع زامبيا سلبيا بعد الانتصار بخماسية نظيفة في الذهاب، فيما اكتسحت نيجيريا السودان بخماسية بعد الخسارة ذهابا بهدف نظيف في أم درمان.

وعلى أرض غينيا خطفت كوت ديفوار بطاقة تأهل صعبة بعد الفوز 2-1 لتعوض خسارتها على أرضها ذهابا بهدف نظيف.

أما المغرب فسقطت أمام مالي بهدف نظيف خارج الديار لتفشل في التأهل بعد التعادل ذهابا 1-1، وسقطت الجزائر على ملعبها أمام غانا بهدف نظيف بعد التعادل في المباراة الأولى 1-1.

وأخيرا لم يرد المنتخب التونسي ترك أشقائه العرب رغم فوزها على الكاميرون 2-1 إذ كانت نتيجة الذهاب 1-0 للأسود غير المروضة.

ويصل أول 3 منتخبات في البطولة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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