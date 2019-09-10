المقاصة ينتصر على أسوان.. ويحل ثالثا في دورة الجونة الودية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 22:43

كتب : أحمد العريان

مصر المقاصة وأسوان من دورة الجونة الودية - الصورة من الصفحة الرسمية للبطولة

حقق مصر المقاصة فوزا مثيرا على منافسه أسوان بهدف دون رد دورة الجونة الودية التحضيرية للموسم الجديد والتي أقيمت اليوم الثلاثاء.

سجل هدف المباراة الوحيد مصطفى شبيطة في الدقيقة 44 من عمر اللقاء.

جاء الهدف إثر متابعة شبيطة لعرضية سددها مباشرة في المرمى لم يستطع حارس أسوان التصدي لها.

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وبذلك حل المقاصة في المركز الثالث فيما جاء أسوان رابعا.

وتوج محمد رمضان لاعب المقاصة بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وستقام في وقت لاحق المباراة النهائية بين الجونة وحرس الحدود لتحديد المتوج بالبطولة.

يذكر أن قرعة الموسم الجديد من الدوري ستقام يوم الخميس المقبل في مقر اتحاد الكرة.

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