المنتخب الأوليمبي يكرر انتصاره على السعودية

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 21:11

كتب : FilGoal

مصر الأوليمبي - السعودية الأوليمبي

كرر منتخب مصر الأوليمبي انتصاره على السعودية وتلك المرة بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء.

وأقيمت المباراة في ملعب بتروسبورت وسجل هدف المباراة الوحيد أسامة جلال في الدقيقة السادسة برأسية إثر متابعته ركلة ركنية قادمة من الناحية اليمنى.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الودية التي أقيمت يوم الجمعة الماضية بأربعة أهداف لهدف.

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وأقيمت تلك المباراة في إطار استعداد كتيبة المدرب شوقي غريب لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما الي ستقام في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وخاض منتخب مصر المباراة بتشكيل مكون من عمر صلاح ومحمود مرعي وأسامة جلال وأحمد رمضان "بيكهام" وأحمد أبو الفتوح وأكرم توفيق وعمار حمدي ورمضان صبحي وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

فيما شارك كبدلاء كل من غنام محمد ومحمد عبد السلام وناصر ماهر وعمر مرموش ومحمد صبحي ومصطفى محمد وأحمد ياسر ريان.

وشهدت المباراة الكثير من الفرص المهدرة من قبل المنتخب المصري ففي الدقيقة 12 انفرد صلاح محسن بالمرمى السعودي ولكنه سدد الكرة سهلة وتصدى لها الحارس.

وفي الدقيقة 37 أرسل أحمد أبو الفتوح عرضية من الناحية اليسرى سددها طاهر محمد طاهر بتسديدة على الطائر لكن الكرة ارتطمت بالدفاع السعودي.

ومع مشاركة مصطفى محمد انفرد بالمرمى السعودي لكن الحارس تصدى له سريعا وعادت الكرة إلى ناصر ماهر الذي سددها مباشرة لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

ذلك قبل أن ينفرد مصطفى محمد مرة أخرى بالمرمى ولكن تسديدته تصدى لها الحارس.

كما زاد الدفاع السعودي وحارس المرمى عن مرماهم أمام تصويبات مصطفى محمد وناصر ماهر في الوقت المتبقي من المباراة.

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