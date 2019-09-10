خاص وكيله لـ في الجول: معروف يريد فسخ عقده مع الزمالك.. والمقاولون: حصلنا على توقيع رئيس النادي

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 21:00

كتب : حامد وجدي

معروف يوسف

تهدد رغبة معروف يوسف لاعب الزمالك المنتقل حديثا للمقاولون العرب إتمام الصفقة رغم إعلانها رسميا.

أسامة فرحات وكيل لاعب الوسط النيجيري قال لـ FilGoal.com إن "معروف يريد فسخ عقده مع الزمالك للسفر إلى قطر، أو العراق للانضمام لنادي الشرطة الذي لعب له معارا".

وأضاف "نعقد جلسة مع رئيس نادي الزمالك نحدد على إثرها موقفنا".

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وشدد فرحات "قانونيا، معروف يعد لاعبا حرا لأنه لم يتم تسجيله في القائمة الأولى، ولكنه يريد الخروج من الزمالك بالتراضي دون مشاكل".

وهنا، انتقل FilGoal.com لسؤال محمد عادل فتحي المشرف على الكرة في المقاولون والذي قال إن ناديه لم يعلن رسميا عن ضم معروف إلا بعد الحصول على توقيع رئيس نادي الزمالك على عقد الإعارة، رافضا التعليق على الأمر أكثر من ذلك.

وبالتالي، يبقى إتمام الصفقة في مهب الريح بحسب ما ستسفر عنه الساعات المقبلة بعد جلسة معروف يوسف مع رئيس الزمالك ظهر الأربعاء.

وانضم لاعب الوسط إلى الزمالك في 2014 قادما من اتحاد الشرطة وكان لاعبا لكوارا يونايتد النيجيري.

وتوج معروف مع الزمالك بخمسة ألقاب منها 3 في كأس مصر ولقب في الدوري المصري الممتاز.

ولعب معروف للشرطة العراقي في الموسم الماضي معارا من الزمالك.

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