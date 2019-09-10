اقترب النادي الإسماعيلي من الحصول على خدمات زيليكو ديميتروف مهاجم فريق دينامو فراني الذي كان ينافس في دوري الدرجة الثانية الصربي. وذلك حسبما علم FilGoal.com.

ويتبقى الرتوش الأخيرة في الصفقة حسبما صرح مصدر داخل النادي لـFilGoal.com وسيتم الإعلان بشكل رسمي قريبا عن ضم صاحب الـ25 عاما.

ديميتروف انضم إلى فريق دينامو فراني قادما من رادينيكي بيروت، وشارك في 37 مباراة بكل المسابقات خلال الموسم الماضي سجل خلالها 14 هدفا.

ويمكن للاعب الصربي اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيمن وصانع اللعب.

ويمتلك الإسماعيلي حاليا في مركز المهاجم الثنائي بينسون شيلونجو وحازم مرسي.

بذلك سيكون ديميتروف هو الأوروبي الثالث في الدوري المصري حتى الآن، بعد فاسيليوس بوزاس اليوناني لاعب وادي دجلة ويليس فورتادو الفرنسي لاعب نادي مصر.

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