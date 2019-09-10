مدرب بلجيكا: لا يوجد مثل دي بروين

يؤمن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا أن كيفين دي بروين الأفضل ولا يوجد لاعب وسط مثله.

صانع ألعاب بلجيكا ومانشستر سيتي سجل هدفا وصنع 3 في فوز منتخب بلاده على إسكتلندا برباعية دون مقابل في تصفيات يورو 2020.

مارتينيز أشاد بجودة دي بروين قائلا عقب المواجهة لشبكة "سكاي سبورتس": "اعتقد أنه في أفضل لحظات مسيرته، لقد بدأ الموسم الحالي بشعور وشغف حقيقي وعندما يفعل هذا يقدم الأفضل".

وتابع "لا يوجد لاعب وسط يستطيع خلق المساحات، ويقدم تمريرات دقيقة مثله من الرائع أنه يلائم المجموعة".

وأتم الأرجنتيني "من الرائع قول إن الفوز مهم بالنسبة لنا، خطوة كبيرة نحن بحاجة إلى مواصلة التحسن".

صانع الألعاب البالغ 27 عاما مع مانشستر سيتي الموسم الجاري سجل هدفا وصنع 5 أهداف في الدوري الإنجليزي خلال 4 جولات.

ويتصدر منتخب بلجيكا ثالث العالم صدارة ترتيب المجموعة التاسعة من يورو 2020 بعد مرور 6 جولات بالعلامة الكاملة.

طالع أيضا

محمود علاء ينفي تعرضه لحادث سير

أحمد حسن: بوفون وكاسياس فشلا في كسر رقمي

شيكابالا: لم أسب أحدا

اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد السوبر

شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك

سيميوني.. 13 عاما مستحيلا