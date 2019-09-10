تقرير: اهتمام سان جيرمان وتوتنام بضم ديبالا مازال قائما

لا يزال ناديا باريس سان جيرمان وتوتنام مهتمان بضم باولو ديبالا لاعب يوفنتوس رغم فشل ضمه في سوق الانتقالات الصيفية المنتهي.

وكان ديبالا قريبا من الانتقال إلى أحد الناديين الفترة الماضية، لكن استمرار نيمار مع باريس سان جيرمان، وعدم الاتفاق على الشروط الشخصية مع توتنام حال دون ذلك.

ووفقا لصحيفة توتوسبورت الإيطالية فمازال سان جيرمان وتوتنام لم يستسلما من أجل الحصول على خدمات النجم الأرجنتيني.

وأوضح التقرير أن الناديين سيعودان إلى المفاوضات من جديد في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وخاض ديبالا 14 دقيقة فقط مع يوفنتوس هذا الموسم في أول مباراتين في الدوري الإيطالي أمام فريقا بارما ونابولي.

وكان يوفنتوس يسعى لمبادلة ديبالا بضم روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، لكن انتقل المهاجم البلجيكي إلى إنتر في النهاية.

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