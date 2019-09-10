لوكاكو: أنا قاتل في الملعب

أبدى روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا سعادته بتسجيل هدف جديد مع منتخب بلده، مشيرا إلى أنه يحاول اللعب دائما بكل تركيز وقوة ليسقط منافسيه في الميدان.

روميلو لوكاكو النادي : إنتر ميلان

وقال لاعب إنتر ميلان في تصريحات صحفية بعد فوزه على اسكتلندا 4-صفر يوم الإثنين:"سأصل إلى الهدف رقم 50. علي القول إنني كنت قلقا حين كان رصيدي 30 هدفا، حين كسرت الرقم القياسي".

ولوكاكو هو أكثر من سجل أهدافا في تاريخ منتخب بلجيكا، هدفه في شباك اسكتلندا كان رقم 49 في المسيرة الدولية للاعب البالغ عمره 26 عاما.

وسحقت بلجيكا مضيفتها اسكتلندا في تصفيات يورو 2020 وواصلت سجلها المثالي في المشوار نحو البطولة القارية.

وأضاف لوكاكو الذي رحل عن مانشستر يونايتد "لا أحلم بالهدف الخمسين. هادئ حيال الأمر. أنا قاتل في الملعب وليس في مكان آخر. سعدت بالهدف الذي أحرزته. لم نسجل هدفا من هجوم مرتد منذ فترة بعيدة".

وأتم "إذا استطعنا اللعب بهذا الأسلوب سنصبح قاتلين. أفضل فريق في العالم ينفذ الهجوم المرتد".

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