راموس: باب ريال مدريد مفتوح دوما من أجل بوجبا

قال سيرخيو راموس قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد إن باب فريقه مفتوح دوما للاعبين الجيدين مثل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد، والذي يعتبره كواحد من أفضل اللاعبين في العالم. وذلك في تصريحات لصحيفة "دايلي إكسبريس" البريطانية.

وصرح راموس قائلا: "باب ريال مدريد مفتوح دوما للاعبين الجيدين مثل بول بوجبا".

وأضاف "بالنسبة لي بوجبا واحد من أفضل اللاعبين".

وواصل "بوجبا مختلف، وأظهر قيمته مع يوفنتوس وحاليا في مانشستر يونايتد".

وأكمل "يعد من اللاعبين الذين يضيفون توازنا للفريق، لديه تأثير رائع على الهجوم ولديه بنية بدنية ممتازة".

وتمكن مانشستر يونايتد من الحفاظ على لاعبه بوجبا صاحب الـ26 عاما والذي كاد أن يرحل لكن الشياطين الحمر رفضوا كافة العروض.

وربطت عدة تقارير صحفية طيلة الصيف ريال مدريد بضم بول بوجبا من مانشستر يونايتد، إلا أن النادي الإنجليزي طلب مبلغا يقدر بـ180 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن النجم الفرنسي، وهو ما رفضه النادي الملكي.

وينتهي تعاقد النجم الفرنسي مع يونايتد في صيف 2021 مع وجود خيار بالتمديد لعام إضافي.

وشارك بوجبا مع مانشستر يونايتد في 4 مباريات هذا الموسم بالدوري الإنجليزي صنع خلالها هدفين.

ولعب بوجبا في يونايتد من 2009 إلى 2012 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس بعدما تبين له صعوبة المشاركة مع الفريق الأول للشياطين الحمر.

وبعد 4 سنوات رائعة في إيطاليا قرر يونايتد إعادته مقابل 105 ملايين يورو.

وفاز بوجبا بكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي مع يونايتد في موسم 2016-2017.

طالع أيضا

محمود علاء ينفي تعرضه لحادث سير

أحمد حسن: بوفون وكاسياس فشلا في كسر رقمي

شيكابالا: لم أسب أحدا

اتحاد الكرة ينفي تحديد موعد السوبر

شيكابالا: أنا بين جمهوري ملك

سيميوني.. 13 عاما مستحيلا