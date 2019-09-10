مهاجم الأهلي: لا نفكر في مباراة الزمالك الآن

الثلاثاء، 10 سبتمبر 2019 - 10:51

كتب : FilGoal

محمد الشناوي - الأهلي - الزمالك

قال صلاح محسن مهاجم الأهلي إن فريقه لا يفكر في مباراة السوبر ضد الزمالك من الآن.

وأوضح محسن في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "أتمنى التوفيق للمدير الفني الجديد للأهلي ريني فايلر، أركز في التدريبات وأجتهد في عملي".

وأضاف "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية أمام كانو سبورت في غينيا الإستوائية بدوري أبطال إفريقيا، لذا لا نفكر في مواجهة الزمالك بالسوبر".

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وضرب الزمالك موعدا مع غريمه التقليدي الأهلي بمباراة السوبر المصري التي تقام يوم الجمعة 20 سبتمبر المقبل، وذلك بعد أيام من المواجهة الإفريقية التي تقام يوم السبت المقبل.

إلى ذلك، يرى صلاح محسن مهاجم الأهلي أن المباراة الودية الثانية للمنتخب الأوليمبي ضد نظيره السعودي ستكون أصعب من الأولى التي انتهت بفوز الفراعنة 4-1.

وصرح "نركز في كل مباراة وكلنا على قلب رجل واحد، مواجهة الأوليمبي السعودي مهمة وأصعب من المباراة الأولى".

وأضاف "نريد أن نثبت للجماهير أننا فريق قوي وجيد، قادر على التأهل لأولمبياد طوكيو والفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة".

وأتم المهاجم الواعد "الصعوبة تتمثل في أن البطولة ستقام على ملعبنا".

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