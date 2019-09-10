خبر في الجول - مدافع بيراميدز يطلب الرحيل.. وديسابر متمسك به

لا يود اللاعب عبد الله بكري الاستمرار في صفوف فريق بيراميدز بسبب خلاف مادي مع إدارة النادي، وفقا لما علمه FilGoal.com.

عبدالله بكري النادي : بيراميدز بيراميدز

واختلفت القيمة المالية المتفق عليها بين الطرفين، عما كانت عليه بين بكري والإدارة السابقة للنادي التي كان من ضمنها حسام البدري المدرب الأسبق للأهلي.

وتلقى بكري عرضين من اليونان للرحيل عن بيراميدز في يناير.

في المقابل، يتمسك سيباستيان ديسابر مدرب بيراميدز باللاعب استعدادا للدوري المصري الممتاز والكونفدرالية.

ويخوض المدافع بكري (25 عاما) موسمه الثاني مع بيراميدز الذي انضم له قادما من سموحة.

ولم يكن بكري لاعبا أساسيا في الفريق بالموسم الماضي وشارك في 15 مباراة بالدوري واحتل مع الفريق المركز الثالث.

ولعب بكري موسما واحدا في سموحة الذي انتدبه من نبروه.

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