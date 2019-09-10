جنش: الإصابة حرمتني من حضور نهائي الكأس

اعتذر محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الزمالك عن عدم تواجده في ملعب برج العرب لحضور مباراة فريقه أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر 2018-2019 والتي حسمها الأول بنتيجة 3-صفر.

محمود جنش النادي : الزمالك الزمالك

وصرح جنش عبر قناة صدى البلد "بالطبع كنت أتمنى التواجد في الملعب ومساندة زملائي رغم عدم مشاركتي، فهذا واجبي تجاه النادي والفريق، لكن لم أحضر رغما عني لأن الطبيب المعالج منعني، أتحرك حاليا بحساب خاصة بعد نزع الجهاز الطبي. آسف، أعتذر للجميع عن عدم الحضور".

ويتعافى جنش (32 عاما) من إصابة بقطع في وتر أكيليس تعرض لها في معسكر منتخب مصر أثناء كأس إفريقيا 2019.

وبسبب إصابة جنش انتدب الزمالك الحارسين محمد عواد ومحمد أبو جبل.

وحمي عواد عرين الزمالك أمام بيراميدز وتوج بلقب كأس مصر مع الفريق.

وتطرق جنش للحديث عن أزمة زميله محمود عبد المنعم "كهربا" الذي رحل عن الزمالك وانتقل إلى ديسبورتيفو آفيش البرتغالي ببطاقة دولية مؤقتة.

وأوضح جنش:"هناك مسؤولون بالنادي، ولديهم القرار والكلمة، لا دخل لي بمشكلة كهربا ولا أقدر على الكلام بها. إذا طلب مني شيئا، أو كان الأمر بيدي، لن أتأخر".











































































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