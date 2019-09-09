إنتر يرغب في ضم جوتزه

يرغب إنتر ميلان في التعاقد مع ماريو جوتزه لاعب بروسيا دورتموند خلال الانتقالات الصيفية المقبلة مجانا.

ماريو جوتزة النادي : بوروسيا دورتموند إنتر ميلان

وحسبما ذكرت صحيفة "Die Welt" الألمانية فإن مفاوضات تجديد تعاقد جوتزه مع دورتموند لا تسير بشكل جيد حتى الآن.

لذا يرغب إنتر في الظفر بخدمات اللاعب مجانا الصيف المقبل دون دفع أي أموال لدورتموند.

ولم يشارك جوتزه خلال الموسم الجاري سوى في 23 دقيقة مع النادي الألماني.

وسجل جوتزه 7 أهداف وصنع مثلهم في 34 مباراة خلال الموسم الماضي مع دورتموند.

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