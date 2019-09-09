روبرتسون يرد على انتقادات انخفاض مستواه مع اسكتلندا

رد أندي روبرتسون مدافع ليفربول على الانتقادات التي طالته بسبب مستواه مع منتخب اسكتلندا مؤخرا، خاصة بعد ارتداء شارة القيادة.

وانتقد كريس بويد مهاجم منتخب اسكتلندا السابق روبرتسون بكلمات شديدة اللهجة بعدما شارك في الخسارة على يد منتخب روسيا في جلاسكو بنتيجة 1-2 في تصفيات يورو 2020.

وقال روبرتسون في تصريحات أبرزتها جريدة ليفربول إيكو: "الانتقادات أصبحت أقوى الآن بعد ارتداء شارة القيادة".

وأضاف "إذا انتقدني الناس فلا بأس بذلك. بالطبع من الأفضل لي ألا يتم انتقادي مما يعني أنني قدمت مستويات طيبة، ولكن الأمور لا تسير دائما كما يهوى اللاعب".

واعترف بطل دوري أبطال أوروبا "بعض مبارياتي كقائد لم تكن جيدة بما فيه الكفاية".

وواصل "لا أحب الخسارة في كل الأحوال، فقد قلت قبل عام إن قيادة المنتخب الاسكتلندي شرف كبير، ويسعدني أن أكون قئد هذا المنتخب".

وأتم "احتاج إلى تعلم كيفية التعامل مع السلبيات التي أتت مع ارتدائي لشارة قيادة المنتخب، واعتقد أنني أتحسن في ذلك".

روبرتسون هو بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي مع ليفربول ويعد أشهر لاعبي المنتخب الاسكتلندي حاليا.

كريس بويد مهاجم المنتخب الاسكتلندي قال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "يحتاج أندي روبرتسون إلى إدراك أنه يلعب مع منتخب اسكتلندا، لا يلعب مع ليفربول الآن".

وأضاف في رسالته شديدة اللهجة لقائد اسكتلندا "تحتاج إلى الدفاع أولاً وقبل كل شيء قبل أن تتمكن من التقدم للأمام".

ويحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع في مجموعته بتصفيات يورو 2020 برصيد 6 نقاط، بفارق 9 نقاط كاملة عن المنتخب البلجيكي المتصدر.

ويلعب الفريقان سويا مساء الإثنين.

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