مارادونا: علمت ميسي كيف يسدد الركلات الحرة

قال دييجو مارادونا أيقونة الأرجنتين إنه علم مواطنه ليونيل ميسي كيف يسجل أهدافا من ركلات حرة، الأمر الذي طوره نجم برشلونة ليصبح منفذا استثنائيا للركلات.

ليونيل ميسي النادي : برشلونة

وصرح مارادونا للصحفيين "علّمت الأفضل، ميسي، ولا يقدر أحد على قول عكس ذلك. كانت لديه مشكلة مع الركلات الحرة. حين كنا ننتهي من الحصة التدريبية، جعلنا ميسي يتدرب وبدأ يسدد الكرة في القائم".

وواصل بطل كأس العالم 1986 "لم أعلمه كيف يسدد ركلة حرة، ثم سألني كيف كنت أسجل. قلت: فقط عليك الركل في منتصف الكرة. لن يمنحوني جائزة أوسكار لأني علمتك ذلك. رد عليّ: لكني أسددها في المنتصف والكرة تذهب بعيدا، فقلت له: لا تقلق، ستفعلها. الآن لا يخطئ الهدف".

درب مارادونا ميسي حين أشرف على منتخب الأرجنتين من 2008 إلى 2010، حقبة مخيبة في تاريخ التانجو انتهت بالخروج من الدور ربع النهائي للمونديال بالسقوط أمام ألمانيا بنتيجة 4-صفر.

وبات ميسي من أفضل لاعبي العالم تنفيذا للركلات الحرة، يسدد الكرة بإتقان في زوايا تجعل مهمة الحارس صعبة جدا في التصدي لها.

ولم يشارك ميسي في أي مباراة مع برشلونة بالموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقد يستهل مبارياته يوم السبت حين يواجه برشلونة ضيفه فالنسيا في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

اقرأ أيضا

معركة ميتشو ضد ديسابر.. أو لماذا ظهر الزمالك بهذه القوة وبيراميدز بهذا الضعف

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: محاولات لإقامة السوبر في استاد القاهرة بحضور جماهيري

فيديو في الجول - ما الذي يميز ميدو بين المرشحين لتدريب المنتخب

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

ميتشو: من الشرف لي تدريب شيكابالا أسطورة الزمالك والكرة المصرية.. اللاعبون أبطال حقيقيون