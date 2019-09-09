تياجو سيلفا: نيمار يعلم أنه أخطأ

يرى تياجو سيلفا لاعب باريس سان جيرمان أن زميله نيمار أخطأ في حق النادي لكن بدون عمد حين حاول بقوة الرحيل عن العاصمة الفرنسية.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال المدافع البالغ عمره 34 عاما في تصريحات صحفية:"نيمار يعلم أنه أخطأ، لكن نيته ليست سيئة. هذا الفتى رائع، أتمنى أن يحظى بموسم عظيم. سيكون موسما لا ينسى أيضا لأن باريس سان جيرمان يحتفل بمرور 50 عاما على تأسيسه".

وشدد سيلفا أنه رغم سعي نيمار الكبير للعودة إلى برشلونة إلا أن مسؤولي النادي الفرنسي ينتظرون منه الكثير، فأضاف "(توماس) توخيل لطالما قال إنه يعول على نيمار. كان متاحا للمشاركة في آخر مباراة أمام ميتز لكن بسبب موقفه في سوق الانتقالات لم يلعب. المدرب يعتمد عليه. الإدارة أيضا تثق به، وإلا لتخلت عنه. نحن سعداء باستمراره".

وأتم لاعب البرازيل "أتمنى أن يمر بأيام أفضل. إنها حقا أمنيتي لأننا نعرفه، ليس فقط نيمار اللاعب، بل الشخص. خاصة بعد الموسم الماضي".

حاول برشلونة جاهدا استعادة نجمه السابق لكن باريس تمسك بنيمار الذي يخوض موسمه الثالث مع بطل فرنسا.

ويأمل مسؤولو باريس بقاء نيمار (27 عاما) لأطول فترة ممكنة مع الفريق لكن إصرار اللاعب على المغادرة قد يدفعه إلى الرحيل في يناير المقبل أو في صيف 2020.

وبعد إصابة أبعدته لفترة طويلة شارك نيمار مع بلده البرازيل في مباراة ودية أمام كولومبيا انتهت بالتعادل بنتيجة 2-2 وسجل اللاعب هدفا وأرسل تمريرة حاسمة.

ولم يشارك اللاعب بعد في أي مباراة مع باريس في الموسم الحالي.

ويستضيف باريس فريق ستراسبورج يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.

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