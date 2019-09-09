كلوب يكشف: نصحت كوتينيو بالانتقال إلى بايرن

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن حديث شخصي جمعه بلاعبه السابق فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة المعار إلى بايرن ميونيخ نصحه فيه بالانتقال للفريق البافاري.

وانتقل الجناح البرازيلي الشهر الماضي إلى بايرن معارا من برشلونة لمدة موسم. ويحق للأول انتداب اللاعب بصفة مستمرة بعد انتهاء مدة الاستعارة مقابل 100 مليون يورو.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع أنفيلد ووتش: "كوتينيو لاعب مذهل، لا نكن نريد حقًا السماح له بالرحيل. لكن برشلونة أجبرنا على هذا بعرضه المالي".

وأضاف "صفقة انتقاله إلى بايرن والدوري الألماني جيدة جدا، اعتقدت أنها مناسبة لكليهما عندما سمعت عنها لأول مرة".

وواصل "لكن لم يكن لدينا ما يكفي من المال للحصول على خدماته في الصيف. لقد أنفقنا بالفعل كل الأموال التي حصلنا عليها من صفقة بيعه".

وأتم المدرب الألماني "لقد أخبرت كوتينيو شخصيًا أنه سيكون مناسبا لبايرن، وأن بايرن سيكون مناسبا له".

قبل الانضمام لبايرن، انتقل البرازيلي إلى برشلونة بصفقة قيمتها 142 مليون جنيه استرليني في يناير 2018 ويمتد عقده مع الفريق الكتالوني حتى 2023.

في الموسم الماضي، شارك فيليبي في 54 مباراة ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 5.

منذ انضمامه لـ برشلونة، سجل صاحب الـ 27 عاما 21 هدفا وصنع 11 خلال ظهوره في 76 مباراة في كل البطولات.

ورفع كوتينيو لقب الدوري الإسباني مرتين والكأس مرة والسوبر الإسباني مرتين بقميص برشلونة.

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