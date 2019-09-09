هل يعبر ليفربول فخ الـ5 مباريات في 14 يوما بسلام؟

الإثنين، 09 سبتمبر 2019 - 13:12

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

يدخل ليفربول فترة مكثفة مليئة بالمباريات والمنافسات على كافة الأصعدة، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية.

ليفربول يتصدر جدول الدوري الإنجليزي ويبدأ هذا الشهر مشوار الدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

سيلعب ليفربول 5 مباريات في 14 يوما، وعليه الخروج بأمان منها ليستكمل مشواره في المنافسة على 3 بطولات.

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علما بأن ليفربول سينافس على بطولة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، وكأس الاتحاد الإنجليزي.

مشوار ليفربول في سبتمبر سيكون على النحو التالي:-

يستأنف الفريق مشواره في الدوري باستضافة نيوكاسل يونايتد على ملعب أنفيلد يوم السبت 14 سبتمبر.

ثم يبدأ مشواره في دوري الأبطال بالحلول ضيفاً على نابولي الإيطالي يوم الثلاثاء 17 سبتمبر بملعب سان باولو.

الفريق يخوض مواجهة قوية خارج الديار، يوم 22 سبتمبر أمام تشيلسي

بطولة جديدة يدخلها الفريق من الدور الثالث، وهي كأس رابطة المحترفين، ويبدأ بمواجهة فريق ميلتون كينيز دونز. تقام المواجهة يوم الأربعاء 25 سبتمبر.

وينهي الريدز مباريات سبتمبر بمواجهة شيفيلد يونايتد يوم 28.

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