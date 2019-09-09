مهاجم اسكتلندا السابق ينتقد روبرتسون بقسوة

انتقد كريس بويد مهاجم منتخب اسكتلندا السابق نجم المنتخب الحالي وقائده أندي روبرتسون بكلمات شديدة اللهجة.

وشارك روبرتسون في الخسارة على يد منتخب روسيا في جلاسكو بنتيجة 1-2 في تصفيات يورو 2020.

وقال في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: "يحتاج أندي روبرتسون إلى إدراك أنه يلعب مع منتخب اسكتلندا، لا يلعب مع ليفربول الآن".

وأضاف في رسالته شديدة اللهجة لقائد اسكتلندا "تحتاج إلى الدفاع أولاً وقبل كل شيء قبل أن تتمكن من التقدم للأمام".

روبرتسون هو بطل دوري أبطال أوروبا مع ليفربول ويعد أشهر لاعبي المنتخب حاليا.

ويحتل المنتخب الاسكتلندي المركز الرابع في مجموعته بتصفيات يورو 2020 برصيد 6 نقاط، بفارق 9 نقاط كاملة عن المنتخب البلجيكي المتصدر.

ويلعب الفريقان سويا مساء الإثنين.

اقرأ أيضا

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

رئيس الزمالك: عضو إدارة الأهلي أخبرني بتلقيه رسائل سب من رقم هاتفي

ميتشو: من الشرف لي تدريب شيكابالا أسطورة الزمالك والكرة المصرية.. اللاعبون أبطال حقيقيون

عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

رئيس الزمالك: شيكابالا قطعة ألماس أزحت التراب عنها.. والشناوي أضحوكة