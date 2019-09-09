النقاز: حكم نهائي الكأس أصابني بالجنون.. وشيكابالا مثل بانجورا

أبدى حمدي النقاز ظهير أيمن الزمالك اندهاشه من قرارات الحكم الروماني رادو بيتريسكو الذي أدار مباراة الفريق ضد بيراميدز مساء الأحد في نهائي كأس مصر الذي حسمه الزمالك 3-0.

وصرح النقاز عبر قناة الحدث اليوم "الحكم الروماني (جنني)، لاحتسابه عدة مخالفات ضدي في أي كرة مشتركة مع إسلام عيسى لاعب بيراميدز".

وأضاف ساخرا "يبدو أن الحكم وضع في الاعتبار أنني طويل، وإسلام عيسى قصير القامة".

وانتقل اللاعب التونسي للإشادة بزميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائلا "إنه من أفضل اللاعبين الذين لعبت بجوارهم في حياتي، ويذكرني كثيرا بزميلي السابق في النجم الساحلي، الخالي بانجورا".

واختتم حمدي النقاز "شيكابالا مثل بانجورا، فهو يساعدني على التحرك والانطلاق للأمام وتشكيل خطورة، كما أن شيكابالا يؤدي بفاعلية وقادر على اللعب تحت أي ظروف وصعوبات".

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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