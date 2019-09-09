قال صبري المنياوي مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي إن الجهاز الفني للفريق قد وجد حلا لمشكلة الظهير الأيسر في الوقت الحالي. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح المنياوي: "الجهاز الفني وجد أكثر من حل لمشكلة الظهير الأيسر في الوقت الحالي".

وأضاف "هناك عدد من اللاعبين الذين يستطيعون اللعب في هذا المكان منهم إبراهيم أبو اليزيد".

وواصل "الجهاز الفني السابق طالب بضرورة تدعيم مركز الظهير الأيسر، ولكنه واصل التعرف على إمكانيات البعض من اللاعبين في هذا المركز".

وأكمل "الجهاز الحالي أكمل التجارب حتى تمكن من الوصول لبعض اللاعبين القادرين على شغل هذا المركز، منهم أبو اليزيد".

ولا يمتلك الإسماعيلي حاليا أي لاعب في مركز الظهير الأيسر بعد أن باع طارق طه إلى بيراميدز خلال السوق الصيفية الجارية.

وضم الإسماعيلي خلال السوق الصيفية إبراهيم أبو اليزيد قلب دفاع الداخلية، والذي لعب من قبل في مركز الظهير الأيسر.

أبو اليزيد صاحب الـ23 عاما لعب 12 مباراة خلال الموسم الماضي كظهير أيسر مع الداخلية، صنع خلالها هدفا، وفاز فريقه في مباراة وتعادل 5 وخسر 6 مواجهات.

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