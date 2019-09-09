أمير مرتضى: طالبت رئيس النادي بالاستغناء عن جروس لهذا السبب

قال أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه أوصى أواخر الموسم الماضي بالاستغناء عن خدمات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق.

وصرح أمير عبر قناة الحدث اليوم بعد فوز الزمالك بكأس مصر على حساب بيراميدز 3-0 "في وسط فرحتنا بالتأهل للدور قبل النهائي بالكونفدرالية، تحدثت مع رئيس النادي، وقلت له لابد أن يكون لدينا تطلعات لجهاز فني أفضل من المتواجد، لأنه سيأتي وقت وينكشف الفريق".

وأضاف "المكسب تلو الآخر دون معالجة الأخطاء، يؤدي إلى تضخيم اللاعبين والمدرب، لا أقصد أن أبخس حق الجهاز الفني في الفوز بالكونفدرالية، ولكن الجماهير تنظر إلى 90 دقيقة، بينما كنت أتطلع للأمام".

وأشار أمير مرتضى "استحالة أنافس على بطولة دوري تنتهي في أغسطس بـ14 لاعبا، ومستحيل إيجاد دوافع للاعبين غائبين 40 أو 50 مباراة، جروس كان يتعامل باحترافية، يأتي قبل التدريب بدقائق وينصرف بعده بدقائق، ويترك أي مشاكل بالفريق لتعالجها الإدارة".

واستدرك "أما ميتشو، إذا تواصلت معه الساعة 4 فجرا، سأجده مستيقظا ومجتمعا مع معاونيه لدراسة الفريق والتفكير في تجهيز اللاعبين للمباريات، هذه الطريقة من العمل ترفع من نسب النجاح".

واستطرد المشرف العام على الكرة بالزمالك "جروس في مباريات معينة، مهما فعل اللاعب من تجاوزات، فإنه يصر على إشراكه بداعي أنه عنصر مهم، بينما المدرب الذي يفهم، لابد أن يستبعد اللاعب تقديرا لقيمة نادي بحجم الزمالك".

وشدد "المدرب يجب أن يتفق مع فكر النادي، لا يُقبل أن يعمل المدرب في اتجاه والإدارة في اتجاه آخر، لابد من تحديد كل الأمور سواء كيفية التصرف مع اعتراض اللاعب على تبديله أو عدم المشاركة أساسيا وخلافه".

وواصل أمير مرتضى "لقد اتفقت مع ميتشو على كل هذه الأمور، فالنجم هو الفريق، والأهم مصلحة النادي، بينما كان جروس يطالب بتأجيل أي عقوبة لبعد المباراة بزعم حاجته للاعب".

وأتم تصريحاته "دوري ألا تظهر هذه التفاصيل للإعلام أو الإدارة لأكون متعاونا، أنفذ ما أريده المدير الفني رغم عدم اقتناعي وأحمله المسؤولية، وإذا زاد الموضوع عن حده يتم إيقاف اللاعب وهو ما حدث مع كهربا 3 مرات".

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

اقرأ أيضا

مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: مفاضلة بين اسمين لمعاونة إيهاب جلال.. وموقف الحضري

رئيس الزمالك: عضو إدارة الأهلي أخبرني بتلقيه رسائل سب من رقم هاتفي

ميتشو: من الشرف لي تدريب شيكابالا أسطورة الزمالك والكرة المصرية.. اللاعبون أبطال حقيقيون

عواد عن الاختفاء أثناء نهائي الكأس: لا أتذكر أين كنت

رئيس الزمالك: شيكابالا قطعة ألماس أزحت التراب عنها.. والشناوي أضحوكة