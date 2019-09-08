عنتر: شيكابالا استطاع لم شمل الفريق في وقت سريع

اعترف محمد عنتر لاعب الزمالك بالدور الذي قدمه محمود عبد الرحيم "شيكابالا" قائد الفريق في لم شمل اللاعبين قبل بداية الموسم وحتى الفوز بكأس مصر.

محمد عنتر النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2018/2019 بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وقال عنتر عقب المباراة: "الفوز ببطولة الكأس هو خير بداية للموسم الجديد".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "بداية الفريق أيضا كانت رائعة مع المدير الفني الجديد ميتشو".

وأكمل "كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية ولم يخبل أحد بأي جهد في الملعب والروح في الفريق أصبحت عالية والجميع يقاتل من أجل الزمالك".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى الدور الكبير الذي بذله شيكابالا في لم شمل اللاعبين بعد نهاية الموسم الماضي وحتى الفوز بلقب الكأس".

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