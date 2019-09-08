على بيراميدز التعلم في مدرسة الفن والهندسة.. الزمالك بطلا للكأس

توج الزمالك بطلا لكأس مصر عن جدارة واستحقاق بعد اكتساح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء على ملعب برج العرب.

الزمالك مع الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" قدم درسا فنيا لـ كتيبة سيباستيان ديسابر التي وقفت عاجزة تماما أمام إبداع مدرسة الزمالك، مدرسة الفن والهندسة.

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

البداية

ميتشو اعتمد على محمد عبد الشافي كظهير أيسر أساسي بدلا من عبد الله جمعة.

يوسف إبراهيم "أوباما" شارك بجانب محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي وأمامهم مصطفى محمد.

بينما جلس محمد أوناجم على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر دفع سيباستيان ديسابر بـ عبد الله السعيد منذ البداية بدلا من عمر جابر في وسط الملعب.

ديسابر اعتمد على جون أنتوي في خط الهجوم وخلفه الثلاثي إبراهيم حسن وإسلام عيسى وعبد الله السعيد.

ولعب إيريك تراوري بجانب نبيل عماد "دونجا" في وسط الملعب، مع عودة أحمد الشناوي في حراسة المرمى.

مفاجأة في خط دفاع الزمالك، وشيكابالا يقود الفريق ضد بيراميدز ⚽️🏹#الكأس_مع_سيكو pic.twitter.com/zMKPalpxL9 — FilGoal (@FilGoal) September 8, 2019

مع أول 5 دقائق في النهائي، ظهر اعتماد ديسابر على خطة 4-1-4-1 مع تقارب كل خطوط الفريق.

دونجا ظهر أمام رباعي الدفاعي وأمامه الرباعي إسلام عيسى وإبراهيم حسن وتراوري والسعيد، ثم المهاجم الصريح جون أنتوي.

بينما لم يتغير طريقة ظهور الزمالك بـ 4-2-3-1.

الخطر يبدأ

الفرصة الأولى جاءت في الدقيقة السابعة عن طريق أنتوي.

ركلة حرة حصل عليها إبراهيم حسن بعد تدخل من محمود علاء حصل بسببه الأخير على بطاقة صفراء، ثم أرسلها السعيد عرضية متقنة على رأس علي جبر الذي مرر لـ أنتوي والأخير سدد ولكن بجوار قائم محمد عواد.

في المقابل، استمرت خطورة الزمالك من جبهة حمدي النقاز وشيكابالا الذي مرر للأول بالكعب وأرسل عرضية كادت تكون خطيرة لولا أحمد أيمن منصور.

صراع الكرات الثابتة بدأ بين ساسي وعبد الله السعيد، بعدما أرسل فرجاني ركلة حرة تحولت لركلة ركنية نفذها شيكابالا وكادت تهز الشباك.

الدقيقة 11 سقطت الكرة من يد الشناوي بعد عرضية شيكابالا ليسدد فرجاني ساسي من داخل منطقة الجزاء ولكن أعلى العارضة بقليل.

فرصة هنا وفرصة هناك في أول ربع ساعة من اللقاء.

وفي الدقيقة 15 ظهرت خطورة الزمالك من جديد عن طريق المتألق شيكابالا.

شيكا انطلق من بعد منتصف الملعب بقليل بعد ضغط من أشرف بنشرقي على أحمد أيمن منصور، ليتوغل شيكابالا داخل منطقة جزاء بيراميدز ويمر من علي جبر قبل أن يسدد ولكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

أخطر فرص الزمالك تظهر عن طريق شيكابالا.

وسدد مصطفى محمد بقوة على مرمى بيراميدز في الدقيقة 21 ولكن الشناوي تصدى لها.

تراوري رد على مصطفى محمد بتوغل داخل منطقة جزاء الزمالك قبل أن يسقط مطالبا بركلة جزاء، ولكن الحكم أمر باستئناف اللعب.

وحصل محمد عبد الغني على بطاقة صفراء في الدقيقة 27.

طوفان أبيض

وبنفس الطريقة ظهرت خطورة الزمالك عن طريق شيكابالا الذي توغل داخل منطقة جزاء بيراميدز وأرسل عرضية لـ بنشرقي الذي مرر لـ مصطفى محمد ولكن تسديدة الأخير أعلى المرمى.

تسديدة مصطفى محمد ذهبت لركلة ركنية نفذها بنشرقي على رأس فرجاني ساسي، الذي حولها بقوة في طريق الشباك ولكن الشناوي بالمرصاد.

الشناوي يحمي مرمى بيراميدز من فرصة خطيرة للغاية لـ الزمالك في الدقيقة 31.

طوفان أبيض على مرمى بيراميدز قابله الأخير بالاعتماد على المرتدات مع تمريرات السعيد لـ أنتوي.

وفي الدقيقة 37 أطلق إبراهيم حسن تسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء تألق أمامها محمد عواد ليحمي مرمى الزمالك من فرصة خطيرة.

وعاد الشناوي ليرد على عواد في الدقيقة 43 ليمنع رأسية مصطفى محمد بعد عرضية شيكابالا من هز الشباك.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين كوقت بدلا من ضائع في الشوط الأول، لم يشهدا أي جديد.

شوط أول بلا أهداف بين الزمالك وبيراميدز.

يا سلام يا شيكا

لا جديد، خطورة الزمالك ظهرت مرة أخرى عن طريق شيكابالا.

فرجاني ساسي مرر لـ شيكابالا الذي مر بمهارة وسدد في الزاوية البعيدة ولكن الشناوي تألق أمام شيكا.

تألق لم يقدر على تكراره أمام أوباما الذي هز الشباك أخيرا في النهائي.

شيكابالا من جديد توغل داخل منطقة الجزاء قبل أن يرسل عرضية أرضية ولا أتقن إلى أوباما الذي وضعها بسهولة في الشباك.

هدف أول لـ الزمالك عن طريق أوباما في الدقيقة 52 ومن صناعة المتألق شيكابالا.

ومع وصول الدقيقة 60 تدخل ديسابر ليدفع بـ عبده لومالا بدلا من إبراهيم حسن، وفي نفس الوقت رد ميتشو ليدفع بـ أوناجم بدلا من شيكابالا.

الثاااااني

بعد تدخل ميتشو بدقيقة واحدة، انطلق طارق حامد من قبل منتصف الملعب بقليل ليضرب كل خطوط بيراميدز قبل أن يُمرر لـ النقاز.

النقاز بدوره أرسل عرضية متقنة داخل منطقة جزاء بيراميدز، ارتقى لها أشرف بنشرقي وحولها بكل إتقان في الشباك.

الوافد المغربي الجديد صاحب الـ 24 عاما سجل للمرة الأولى في بطولة محلية وجاء في أفضل وقت، في نهائي الكأس.

هدف مغربي تونسي يهز شباك بيراميدز.

وحاول ديسابر تدارك ما حدث ليدفع بالثنائي أحمد علي ومحمد فاروق بدلا من جون أنتوي وإسلام عيسى.

وفي نفس الوقت دفع ميتشو بـ إمام عاشور بدلا من أوباما.

بيراميدز لم يُظهر أي خطورة على المرمى رغم التأخر في النتيجة بهدفين مقابل لا شيء.

بينما اعتمد الزمالك على انطلاقات إمام عاشور وأوناجم.

مرتدات كتبت الضربة الثالثة القاضية.

القاضية يا زمالك

هدف مغربي زمالكاوي ولا أروع. أوناجم ينطلق مستغلا مساحات بيراميدز المتاحة أمام الجميع، قبل أن يصنع الضربة القاضية.

عرضية من أوناجم إلى أشرف بنشرقي الذي وضعها بكل سهولة في الشباك.

ضربة ثالثة قاضية لـ الزمالك في وجه بيراميدز.

بيراميدز استسلم والزمالك انتصر واللقب يعزز خزائن القلعة البيضاء.