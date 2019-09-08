بالصور - بكاء شيكابالا بعد فوز الزمالك بالكأس

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 22:11

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - شيكابالا

دخل محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك في نوبة بكاء بعد فوز فريقه بكأس مصر.

وشارك شيكابالا في فوز الزمالك بكأس مصر لموسم 2018/2019 بالتغلب على بيراميدز في النهائي بثلاثية دون رد.

وصنع شيكابالا الهدف الأول للزمالك الذي سجله يوسف إبراهيم "أوباما".

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ولم يتمالك شيكابالا نفسه ودخل في نوبة بكاء متأثرا بفوز الزمالك بلقب الكأس.

كما حرص شيكابالا على ارتداء قميص زميله المصاب محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى.

وعاد شيكابالا لصفوف الزمالك بداية الموسم الحالي بعدما قضى الموسم الماضي معارا في الدوري اليوناني.

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