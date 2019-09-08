مصطفى محمد: الفوز بالسوبر أمام الأهلي سيكون البطولة الثانية لي مع الزمالك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 23:29

كتب : FilGoal

الزمالك - بيراميدز - علي جبر - مصطفى محمد

وعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك جماهير ناديه بالفوز ببطولة السوبر المصري أمام الأهلي وذلك بعد التتويج بكأس مصر.

مصطفى محمد

النادي : الزمالك

الزمالك

وحصل مصطفى محمد على أول لقب له مع الزمالك بالفوز بكأس مصر لموسم 2018/2019 بعد التغلب على بيراميدز في النهائي 3-صفر.

وقال مصطفى عقب المباراة: "هذه هي البطولة الأولى لي عقب عودتي للزمالك".

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وأضاف عبر قناة أون سبورت "أشكر الجهاز الفني الذي يدعمني دائما وأيضا جماهير الزمالك التي تشجعني وتعطيني الحماس حتى أخرج كل إمكانياتي في المباريات".

وأتم تصريحاته "وكما كانت بطولة الكأس هي الأولى لي مع الزمالك، بطولة السوبر المقبلة ضد الأهلي ستكون الثانية لي مع القلعة البيضاء".

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك بطل كأس مصر مع الأهلي بطل الدوري في لقاء السوبر في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.

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