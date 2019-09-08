ميتشو: جماهير الزمالك سبب حصدنا لـ الكأس.. أنا الإنسان الأسعد في العالم

شكر الصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" جماهير الزمالك واصفهم بـ"سبب تتويج الأبيض بكأس مصر" أمام بيراميدز.

الزمالك توج بطلا لكأس مصر للمرة الـ 27 في تاريخه بعدما اكتسح بيراميدز بثلاثية مقابل لا شيء. (طالع التفاصيل)

وتحدث ميتشو عقب التتويج بالكأس قائلا: "حققنا ما نُريد بعد 3 أسابيع من العمل الجاد".

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وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "جماهير الزمالك هي سبب تتويجنا بلقب الكأس. الجماهير كانت القوة الدافعة للفريق اليوم وهم سبب الانتصار وأشكرهم للغاية على ذلك".

وواصل "لاعبو الزمالك ظهروا بأداء أكثر من رائع أمام فريق قوي يمتلك مدربا رائعا".

وتابع "الشوط الأول كان متوازنا ولكن في الشوط الثاني كنا أفضل وسجلنا 3 مرات وكنا نقدر على تعزيز النتيجة".

وأكمل حديثه قائلا: "أنا أسعد إنسان في العالم اليوم بعد التتويج بلقب كأس مصر".

وأشار "كل الشكر لرئيس مجلس إدارة الزمالك على دعمه وللاعبي الفريق على أدائهم المميز والقتالي طوال أحداث المباراة".

وتابع "المصريون يعشقون كرة القدم وسعيد للغاية لإسعاد جماهير الزمالك".

ثلاثية الزمالك جاءت في الشوط الثاني عن طريق يوسف إبراهيم "أوباما" وأشرف بنشرقي هدفين.

الشوط الأول كان نديا نوعا ما بين الطرفين ولكن في الشوط الثاني، إذا أطلقنا عليه شوط المدربين، اكتسح ميتشو نظيره ديسابر.

محمود عبد الرازق "شيكابالا" أبدع ليصنع الهدف الأول، قبل أن يترك صناعة الثاني والثالث لـ حمدي النقاز ومحمد أوناجم.

وأضاف الزمالك، بيراميدز في قائمة ضحاياه في نهائيات كأس مصر، ليحقق لقبه التاريخي رقم 27.

وأصبح بيراميدز هو الفريق الـ 12 الذي ينتصر عليه الزمالك في نهائي كأس مصر.

الكأس الـ 27 هو الكأس السادس لـ الزمالك في آخر 7 نسخ من المسابقة المحلية.

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