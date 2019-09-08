النقاز: سبتمبر سيكون شهر البطولات في الزمالك

يثق حمدي النقاز مدافع الزمالك أن فريقه سيحصد المزيد من البطولات في شهر سبتمبر الجاري وذلك بعد التتويج بلقب كأس مصر.

حمدي النقاز النادي : الزمالك الزمالك

وفاز الزمالك على بيراميدز في نهائي كأس مصر لموسم 2018/2019 بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب برج العرب.

وقال النقاز عقب المباراة: "التتويج بالكأس لم يكن بالصدفة ولكن جاء بعد فترة طويلة من بذل الجهد".

وأضاف عبر قناة أون سبورت "نركز في كل مباراة نخوضها بشكل منفرد حتى نحقق الفوز ونصل إلى اللقب في النهاية".

الظهر الأيمن التونسي أكد "أثبتنا أننا فريق قوي، وأعد الجماهير ببطولات أخرى".

وتابع "الأفضل للفريق هو بداية الموسم بتحقيق بطولة هامة وهذا ما حدث معنا".

وعن مستواه مع الزمالك قال "يجب على كل لاعب التأقلم مع أي مدرب في فريقه حتى يظهر بمستوى جيد".

وأتم تصريحاته "أعد الجماهير أيضا بالفوز بلقب السوبر المصري، وأن شهر سبتمبر سيكون شهر البطولات في الزمالك".

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك بطل كأس مصر مع الأهلي بطل الدوري في لقاء السوبر في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري.

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