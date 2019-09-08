ضربة لـ تشيلسي.. إصابة إيمرسون مع منتخب إيطاليا

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 21:13

كتب : FilGoal

إيمرسون

تعرض إيمرسون ظهير أيسر تشيلسي لإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده إيطاليا ضد فنلندا.

إيميرسون

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وغادر إيمرسون مباراة إيطاليا وفنلندا في تصفيات أمم أوروبا 2020 بعد 7 دقائق فقط من انطلاقها بسبب الإصابة.

ولم يتم تشخيص إصابة إيمرسون حتى الآن.

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ومن المنتظر أن يخضع اللاعب ذو الأصول البرازيلية لفحوصات طبية لتحديد مدى إصابته وفترة غيابه عن الملاعب.

ويعد إيمرسون واحدا من اللاعبين الأساسيين في تشيلسي مع المدرب فرانك لامبارد الذي يعتمد عليه في جميع المباريات منذ بداية الموسم الجاري.

ولا يقتنع لامبارد بالظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو لذلك يعتمد على إيمرسون.

وانضم إيمرسون لصفوف تشيلسي في عام 2018 قادما من روما الإيطالي.

ويعاني تشيلسي من عقوبة الحرمان من التعاقدات لفترتي انتقالات بسبب قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم التي تخص اللعب المالي النظيف.

ولم يبرم تشيلسي أي صفقات قبل انطلاق الموسم سوى التعاقد مع كريستيان بوليسيتش من بروسيا دورتموند وهي الصفقة التي تمت في شهر مارس الماضي.

وبعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

إيمرسون تشيلسي

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