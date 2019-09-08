ميرور: أخبار سارة لـ تشيلسي.. توقعات برفع عقوبة إيقاف التعاقدات في يناير

عقوبة قاسية بالحرمان من إبرام أي صفقات طوال موسم كامل وقعها الاتحاد الدولي على نادي تشيلسي الإنجليزي، ولكن هذا الأمر قد يتغير بعد عدة شهور.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن تشيلسي تلقى أنباء سارة من مجموعة المحاميين الخاصة بالنادي تشير إلى إمكانية رفع العقوبة في شهر يناير المقبل.

وتبذل مجموعة المحاميين التي تتولى مهمة الدفاع عن تشيلسي في هذه القضية جهدا كبيرا من أجل تقليص العقوبة لتكون إيقاف عن التعاقدات في فترة انتقالات واحدة فقط بدلا من اثنين، وفي حالة حدوث ذلك سيسمح للنادي بإبرام تعاقدات جديدة في الشتاء المقبل.

وحُرم تشيلسي من إبرام أي تعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

وتسري العقوبة على تشيلسي لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على أن يبدأ في إبرام تعاقدات جديدة مع نهاية الموسم الجاري.

ما دفع النادي لاستعادة الكثير من لاعبيه المعارين مثل كورت زوما وتامي أبراهام وتصعيد بعض الشباب مثل ماسون ماونت.

وبعد مرور 4 جولات من الدوري الإنجليزي يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 5 نقاط.

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