أخبار سيئة لـ ريال مدريد من صربيا.. إصابة يوفيتش

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 18:48

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - الصورة من theplayerstribune

أعلن الاتحاد الصربي لكرة القدم تعرض لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد لإصابة لن تجعله متاحا أمام لوكسمبرج.

منتخب صربيا خسر أمام منتخب البرتغال يوم السبت برباعية مقابل هدفين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

يوفيتش شارك أساسيا قبل أن يغادر أرض الملعب قبل دقائق قليلة من نهاية المباراة.

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وكشف الاتحاد الصربي في بيانه الرسمي يوم الأحد عن تعرض يوفيتش لإصابة، دون الكشف عن تفاصيلها.

وأشار الاتحاد إلى "إصابة يوفيتش التي جاء بها لمعسكر صربيا، تجددت وبعد مزيد من الفحوصات رفقة طبيب المنتخب، تقرر عدم مشاركة اللاعب أمام لوكسمبرج".

ومن المنتظر أن يخضع يوفيتش صاحب الـ 21 عاما لفحوصات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد مدة غيابه.

بعثة صربيا تطير إلى لوكسمبرج يوم الاثنين استعدادا لمواجهة الأخير يوم الثلاثاء في التصفيات الأوروبية.

منذ انضمامه لـ ريال مدريد، شارك يوفيتش أساسيا مرة واحدة بينما شارك كبديل مرتين ولم يسجل أو يصنع حتى الآن.

ويعاني ريال مدريد من إصابات بالجملة في صفوفه بعد تعرض ماركو أسينسيو وإيسكو لإصابات طويلة المدى قبل بداية الموسم، إلى جانب إصابة جيمس رودريجيز وبراهيم دياز، وعدم مشاركة إيدين هازارد حتى الآن مع الفريق الملكي بسبب الإصابة.

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