كيبا: لست فخورا بما فعلته مع ساري في نهائي الكأس

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 18:08

كتب : FilGoal

كيبا

لا ترى كل يوم رفض لاعب الخروج من الملعب، فما بالك بمباراة نهائية لا تحتمل ولو خطأ واحد، وهو ما فعله كيبا أريزابالاجا حارس تشيلسي ولا يفتخر به على الإطلاق.

كيبا

النادي : تشيلسي

تشيلسي

وقال الإسباني في حوار مع إذاعة كادينا سير:"لست فخورا بما حدث. عشت في عاصفة ذلك الأسبوع".

وواصل الحارس البالغ عمره 24 عاما "كان موقفا لم أمر به من قبل وحدث في طرفة عين. كل شيء كان سريعا".

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واستمر اللاعب الأسبق لنادي أتلتيك بلباو الإسباني "اعتذرت، فسر لي (المدرب ماوريزيو ساري) ما شعر به. داخل الفريق، انتهى الأمر في اليوم التالي. لم يكن موقفا طيبا، لكن شعورنا كان جيدا ومنذ تلك المباراة قدمنا مستوى طيبا حتى نهاية الموسم".

كان ويلي كاباييرو الحارس البديل يستعد لدخول ملعب ويمبلي أثناء علاج كيبا، قام الأخير معتقدا أن ماوريزيو ساري يريد إجراء التبديل بسبب الإصابة.

رفض كيبا الخروج من الملعب فاستشاط ساري غضبا وخاض الأول ركلات الترجيح التي خسر فيها تشيلسي أمام مانشستر سيتي في نهائي الموسم الماضي من كأس الرابطة الإنجليزية.

ورحل ساري عن تشيلسي بعدما قاد الفريق للفوز بالدوري الأوروبي وخلفه فرانك لامبارد نجم النادي السابق.

ويخوض كيبا موسمه الثاني مع تشيلسي بعدما انتقل للأخير قادما من بلباو مقابل 80 مليون يورو.

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