مران الأهلي – إصابة الشناوي وحسين السيد

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 17:45

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

محمد الشناوي - الأهلي - بيراميدز

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لإصابة في الكتف، جعلته يغادر مران فريقه استعدادا لمواجهة كانو سبورت.

الأهلي يستعد لمواجهة كانو سبورت من غينيا الاستوائية في الـ 14 من شهر سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى الشناوي من إصابة في الكتف بعد كرة مشتركة خلال التقسيمة التي أجراها ريني فايلر مدرب الأهلي للاطمئنان على لاعبيه.

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وتدخل خالد محمود طبيب الأهلي لعلاج الشناوي، قبل أن يُفضل الجهاز الفني للمارد الأحمر عدم المجازفة بالحارس واستبداله بـ علي لطفي في التدريبات.

كما اشتكى حسين السيد من إصابة عضلية خلال مشاركته في تدريبات الأهلي، ليغادر رفقة خالد محمود طبيب الفريق.

وشهد مران الأهلي استكمال الثنائي محمد محمود وسعد سمير للتدريبات التأهيلية في صالة الجيم.

وعلى الجانب ذاته واصل رامي ربيعة تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدا لعودته للتدريبات الجماعية.

وأُصيب ربيعة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع الأهلي أمام فريق أطلع برة من جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من دوري الأبطال، إصابة ستجعله ليس متاحا أمام كانو سبورت.

وتسافر بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، على أن تلحق العناصر الدولية مثل علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو وأليو ديانج بالفريق في غينيا.

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