تقرير: ليفربول لا يفكر في رفع راتب فان دايك

الأحد، 08 سبتمبر 2019 - 17:30

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول

لا يفكر نادي ليفربول في بدء محادثات بشأن تعديل عقد مدافعه فيرجيل فان دايك كما زعمت جريدة ميرور.

جريدة ميرور ذكرت أن المدافع الهولندي يستعد لتوقيع عقد جديد مع الريدز مع رفع راتبه إلى 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

لكن جريدة ليفربول إيكو أوضحت مساء الأحد أن نادي ليفربول لا يفكر في ذلك حاليا، مع بقاء 4 سنوات في عقد أفضل لاعب في أوروبا.

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وأفاد تقرير إيكو أن فان دايك شعر بالذهول من التقارير التي ربطته بتوقيع عقد جديد لأنه لم يتحرك لتعديل عقده.

ووقع اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا على عقد مدته خمس سنوات عند انتقاله من ساوثامبتون شتاء 2018 مع خيار تمديد العقد لموسم آخر.

الدولي الهولندي لعب دورا كبيرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي وكأس السوبر الأوروبي هذا الموسم.

فان دايك لم يظهر كلاعب مميز فقط في دفاع ليفربول، بل رفع مستوى الخط الخلفي للريدز بعد معاناة لسنوات.

وتوج مدافع سيلتك السابق مجهوداته بالتتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم المنصرم متفوقا على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.

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