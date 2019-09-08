5 معارك فردية تحسم مصير كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

مباراة بين مدربين و22 لاعبا يمكن تكسيرهم إلى مواجهات فردية عديدة ستحسم نتيجة اللقاء، الزمالك ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

بين مدربين خبيرين وقائمتين قويتين، يظهر الصراع الأول، ميلوتين سريدويفيتش ضد سيباستيان ديسابر.

ميتشو ضد ديسابر.. مواجهة ممتعة

إذا كنت لا تشجع الزمالك ولا تريد فوز بيراميدز وتحب مشاهدة مباراة تكتيكية بين مدربين يعلمان بعضهما جيدا، فأنت على موعد مع مواجهة ممتعة.

ربما أكثر ما يميز ميتشو وديسابر هو قدرتهما على التكيف وعدم الارتباط بتشكيل معين ثابت دون تغيير بل يبحثان دائما عن نقاط الضعف في الخصم لضربها.

مثلا، ديسابر بحث عن نقطة قوة الأهلي – وضعفه – هو الاعتماد على علي معلول هجوميا ودفع بعبده لومالا أمامه.

ميتشو في المقابل غير مركز أشرف بنشرقي من صانع الألعاب رقم 10 إلى المهاجم الثاني ضد مصر للمقاصة لحاجته لكثافة هجومية في منطقة الجزاء، قبل أن يعيده لهذا المركز ضد الاتحاد السكندري لحاجته إليه في بناء اللعب بشكل أكبر.

وكذلك، المدربان يعرفان بعضهما جيدا حيث أنهما من أهم المدربين حاليا في القارة السمراء، كما خلف الثاني الأول في تدريب أوغندا.

ساسي ضد السعيد.. المهندس والقاتل

ربما هي ليست مواجهة فردية بالمعنى المتعارف عليه، ولكن عبد الله السعيد وفرجاني ساسي هما صانعا الفارق لبيراميدز والزمالك.

تألق أحدهما لن يعني خفوت الآخر، حيث سيبحث كل مدرب عن إيقاف لاعب الخصم لمنعه من صناعة الخطورة على مرماه.

FilGoal.com سرد مساحة مفصلة للاعبين..

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طارق حامد ضد إريك تراوري.. كاسحة الألغام ضد اللغم المتحرك

يرى الكثيرون طارق حامد سببا كبيرا وراء أداء الزمالك الهجومي، فهو يحمي دفاعات الفريق ويقلل الواجبات الدفاعية على لاعبي الأبيض، خاصة فرجاني ساسي.

يمكن ترجمة طارق حامد إلى رقم رائع: لديه حوالي 14 تدخل دفاعي ناجح في المباراة الواحدة، وفي المقابل لديه نسبة نجاح في التمرير 87%.

تلك الأرقام تمنح ساسي وبقية رفاقه الهجوميين أريحية كبرى، ومنحته لقب كاسحة الألغام ولكن أحد أهم من يواجهه في مباراة بيراميدز لغم متحرك، إريك تراوري.

الكل سيترقب تمريرات عبد الله السعيد المتقنة ومهارات فرجاني ساسي المبهرة ولمسة جون أنتوي القاتلة وعرضيات حمدي النقاز الخطيرة وتوغلات شيكابالا من جانب وإسلام عيسى من جانب، ولكن لا تنسوا أبدا تراوري لأنك ستجده في كل مكان في الملعب.

تراوري شارك في 5 مباريات في كأس مصر. مع المقاصة في مباراتين ومع بيراميدز في 3 مناسبات، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

إيريك سجل بالقدم اليمنى والقدم اليسرى والرأس أيضا، وظهر لأول مرة مع بيراميدز في الكأس أمام الأهلي وكان صاحب هدف الانتصار.

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محمود علاء ضد جون أنتوي

في حال حصل على مساحة سيسجل، الغاني جون أنتوي أكثر أجنبي سجل في تاريخ الدوري المصري.

صاحب الـ11 هدفا في الدوري الموسم الماضي منح بيراميدز بعدا هجوميا جديدا، وكما حذر معظم المحللين الزمالك، يجب فرض رقابة لصيقة عليه لأنه داخل منطقة الجزاء لا يرحم.

وفي المقابل، يقف أمام أنتوي مدافع صلب هو محمود علاء.

الأمر المستغرب هو أن علاء لديه أهداف أكثر من أنتوي في الدوري الموسم الماضي، ولكن ما يهم هنا هو قدرته على الدفاع ضد مهاجم قناص.

علاء لديه متوسط 15 تدخل دفاعي في المباراة الواحدة، مدافع دولي قدم أداء لا بأس به في كأس أمم إفريقيا، لكن الخطأ الواحد في مثل تلك المباريات وأمام مهاجم مثل أنتوي قد يكون قاتلا.

عواد ضد الشناوي

لا يريد كل من محمد عواد وأحمد الشناوي فرصة أفضل من تلك للعودة إلى بؤرة الضوء مرة أخرى.

حارس بيراميدز صاحب الـ28 عاما، وحارس الزمالك صاحب الـ27 عاما، يحتاجان للمسرح الذي صنع فيه حارس مثل محمود عبد الرحيم "جنش" لنجوميته، نهائي كأس مصر.

الثنائي ابتعد عن المركز الأساسي لمنتخب مصر في ظل وجود محمد الشناوي في كأس العالم وكأس أمم إفريقيا الأخيرة، وربما يصبح نهائي الكأس بوابة أحدهما للتنافس مع حارس الأهلي على مركز حارس المنتخب الأساسي مع الجهاز الجديد.

كل تلك صراعات لدى عواد والشناوي بعيدة عن رغبتهما الأكيدة في حصد الكأس.

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