انتصاران على الزمالك دون بطولة.. ديسابر يريد قلب الآية في نهائي الكأس

هدف مبكر في الدقيقة 12 بدأ حلما كبيرا بالنسبة لسيباستيان ديسابر مدرب الوداد في 2016-2017، الذي جاء في ظروف صعبة بعد إقالة جون توشاك لمواجهة الزمالك في محاولة لرد الاعتبار.

المدرب الفرنسي لم يدخر وقتا، وبدأ العمل فور توليه المهمة في وقت قصير، لم يطلب منه شيئا سوى رد الاعتبار، وبالفعل خلال 6 دقائق سجل فريقه هدفين وضغط الزمالك بشكل كبير.

ديسابر مدرب يعرف جيدا كيف يخرج أفضل ما لدى لاعبيه، وشاهدت الجماهير المصرية ذلك عن كثب حينما تولى تدريب الإسماعيلي ونافس على لقب الدوري لولا رحيله لتدريب منتخب أوغندا.

ديسابر تحدث لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "الفوز بالروح ذلك هو أهم ما فعلته حينما وصلت، طول اليوم في التدريبات أطلب دائما أن يكون هناك حافزا كبيرا وقوة وروح، كل ذلك يقع تحت هدف أسمى وهو الأداء الجيد المتواصل وتسجيل الأهداف".

كانت تلك أولى مواجهات ديسابر ضد الزمالك، فريقه خسر في الذهاب بنتيجة 4-0 وأقيل جون توشاك من منصبه ليتولى الفرنسي مهمة قيادة الفريق بعد فترة قصيرة من العمل في الجزائر كمدرب لشبيبة الساورة.

حقق فوزا كبيرا ضد الزمالك بنتيجة 5-2، لكن ذلك لم يكن كافية لأن الفارس الأبيض تأهل إلى نهائي البطولة لمواجهة صنداونز، كما ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري بفارق 7 نقاط عن الدفاع الجديدي.

وفي صيف 2017 بعد نهاية الموسم أتى ديسابر إلى مصر لقيادة الدراويش.

فترة الإسماعيلي

الإسماعيلي في نهاية موسم 2016-2017 تواجد في المركز السادس في جدول الترتيب بعدما حصد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن المصري الرابع.

ولأول مرة منذ فترة عاد الإسماعيلي للمنافسة، وكان لا يقهر خارج ملعبه، وحدثت طفرة كبيرة في مستوى الفريق.

مع الدراويش كان ديسابر يتبع طريقة وصفها بـ"الحكيمة" لأنه كان يغير منها من وقت لآخر وفقا لفاعلية فريقه ضد الخصم، أن يؤدي فريقه بمستوى متنوع.

قال ديسابر لـFilGoal.com: "تلك علامة على شخصية الفريق وتوضح ما نفعله".

واجه ديسابر الزمالك مرة أخرى بعد فترة قليلة من مواجهة الوداد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري، ونجح وقتها في الفوز مرة أخرى بنتيجة 1-0.

مع الدراويش وفي 16 جولة قاد الفريق لتصدر الدوري قبل أن يقرر الرحيل فجأة ليدرب منتخب أوغندا بعد رحيل ميتشو لتدريب أورلاندو.

ساءت نتائج الدراويش، بعدما رحل مدربه الفرنسي ولم يعد موجودا بقوة في سباق اللقب مثلما كان.

مهمة أوغندا

لم يتول ديسابر تدريب أي منتخب من قبل، وأوغندا كانت مهمته الأولى، وقاد المنتخب للتأهل إلى كأس الأمم 2019 في مصر، ثم إلى دور الـ16 ليودع البطولة بعد ذلك ضد السنغال.

خاضت أوغندا مع ديسابر 14 مباراة فازت في 5 وتعادلت في 4 وخسرت 5، وسجلت 13 هدفا واستقبلت 11.

قرر ديسابر الرحيل سريعا بعد أن وصله عرض تدريب نادي بيراميدز.

قال في المؤتمر الصحفي: "أنا هنا للحصول على البطولات وتحقيق الإنجازات، بيئة العمل في مصر ممتازة".

وواصل "فخور بما قدمته مع منتخب أوغندا في أمم إفريقيا وما حققته مع الفريق، لكن ليس الوقت المناسب للحديث عن ذلك"

وتابع "عندما كنت مدربا للإسماعيلي كان لدي هدف شخصي هو الفوز بلقب الدوري في مصر، وأمر ضروري أن نصل لذلك الآن مع بيراميدز".

أهلا بك في بيراميدز

يضم نادي بيراميدز قائمة من اللاعبين المتميزين، مثل عبد الله السعيد وعلي جبر وإريك تراوري وأحمد علي هداف الدوري للموسم الماضي وجون أنتوي وغيرهم.

الأمر الذي دفع ديسابر ليقول: "عندما أذهب لتدريب ناد ذهابي يكون من أجل الفوز وتحقيق الانجازات، أسعى لتحقيق ذلك في الدوري والكونفدرالية".

وأتم "هدفي الفوز ببطولة الدوري، البطولة تمتاز بالسرعة والكثافة وأغلب المباريات تكون صعبة، لذلك يجب اعداد الفريق جيدا بدنيا".

المدرب الفرنسي فاز بالكأس والسوبر المحلي مع أسيك، والدوري الكاميروني مع القطن والدوري مع الترجي والدوري مع ريكرياتيفو وكذلك ساهم في تتويج الوداد باللقب.

شأنه شأن ميتشو فكلاهما خبير على صعيد الكرة الإفريقية، ومر على تدريب منتخب أوغندا.

لكن الأفضلية الوحيدة التي يمتلكها ديسابر أنه واجه الزمالك مرتين، حتى أن واجه بعض من لاعبي الجيل الحالي وفاز في المرتين، بجانب قدراته على رفع طموحات وروح لاعبيه فهل يشكل تهديدا كبيرا على الفارس الأبيض ويكتب اسمه في تاريخ بيراميدز كالمدرب الذي حقق اللقب الأول.

خلال المرتين الماضيتين حينما واجه ديسابر الزمالك لم يحصد اللقب، ربما فاز لكن ذلك لم يكن كافية ليعتلي منصة التتويج، فماذا سيفعل في مباراة الثامنة مساء اليوم الأحد؟

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